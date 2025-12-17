Ricardo ‘El Gato’ Pérez y Nairo Quintana salieron de las aulas para presumir su grado juntos en redes sociales

El ciclismo colombiano sigue dando noticias positivas más allá de la competencia, esta vez en el ámbito académico. Nairo Quintana, uno de los deportistas más importantes en la historia del país, celebró recientemente un logro diferente pero igualmente significativo: su graduación en estudios superiores, un hito que compartió con otras reconocidas figuras del deporte nacional como Ricardo “El Gato” Pérez y el ciclista de BMX Carlos Ramírez.

Quintana, campeón del Giro de Italia y la Vuelta a España, culminó con éxito un proceso de formación académica enfocado en administración, liderazgo y transformación digital, demostrando que la alta competencia deportiva puede ir de la mano con la preparación profesional. El boyacense ha reiterado en varias ocasiones la importancia de pensar en el futuro más allá del ciclismo, entendiendo la educación como una herramienta clave para afrontar la vida después del retiro.

En esta misma ceremonia también se graduó Ricardo “El Gato” Pérez, exfutbolista profesional y actual directivo deportivo, quien ha venido construyendo un perfil sólido en la gestión y administración del deporte. Su presencia junto a Quintana refleja una tendencia cada vez más marcada entre los exatletas y deportistas en activo: prepararse académicamente para asumir nuevos retos fuera del terreno de juego o la carretera.

A ellos se sumó Carlos Ramírez, medallista olímpico en BMX y uno de los máximos referentes del ciclismo extremo en Colombia. Ramírez, quien ha sabido combinar la exigencia del alto rendimiento con proyectos personales y empresariales, también culminó este proceso académico, reforzando su visión integral como deportista y profesional.

La imagen de los tres, compartiendo aula y celebrando juntos su graduación, fue bien recibida en redes sociales y generó múltiples reacciones positivas. Más allá de los títulos deportivos, este logro envía un mensaje claro a las nuevas generaciones: la educación sigue siendo un pilar fundamental, incluso para quienes han alcanzado la élite del deporte mundial.

En un país donde los referentes deportivos tienen un enorme impacto social, el ejemplo de Nairo Quintana, Ricardo Pérez y Carlos Ramírez trasciende las medallas y los trofeos, consolidándose como un llamado a la disciplina, la planificación y la preparación para el futuro, dentro y fuera del deporte.