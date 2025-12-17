Posible rival de Colombia en la Copa del Mundo podría quedarse fuera tras queja presentada ante la FIFA por ‘alineación indebida’

El sorteo de la Copa del Mundo llevado a cabo el pasado 5 de diciembre decidió la suerte para la Selección Colombia, que deberá enfrentar a Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje en el que se encuentran instalados Nueva Caledonia, Jamaica y la República Democrática del Congo, mismos que jugarán esta llave en el próximo mes de marzo para definir de una vez por todas los equipos que veremos en México, Estados Unidos y Canadá peleando por la gloria máxima.

A pesar de que todo marchaba con aparente tranquilidad, en África el fútbol dio un inesperado giro al conocerse que la Federación de Fútbol de Nigeria decidió interponer una queja formal ante la FIFA, que puede convertirse en demanda, en contra de la selección de RD Congo, al parecer, por haber incurrido en alineación indebida durante la eliminatoria, y, en especial, durante la fecha FIFA en la que ambas selecciones se enfrentaron para determinar cuál de ellas iba a disputar esta repesca organizada por el ente rector del deporte rey a nivel mundial.

Según el alegato de la federación nigeriana, en el Congo habrían engañado a la FIFA mediante la nacionalización de entre 6 y 9 jugadores que contaban con pasaporte europeo, pero que ante el llamado de este país por sus raíces, fueron tenidos en cuenta, cosa que según el reglamento de la FIFA es completamente válido desde el momento en que el futbolista tenga en sus manos el pasaporte del país a representar, que, en este caso, es el instalado en el repechaje.

La cuestión radica en que dentro de las reglas de la Federación de fútbol de RD Congo, esto es prohibido, pues el jugador debe renunciar antes a su primera nacionalidad a la hora de recibir la congoleña, para poder ser tenidos en cuenta por el seleccionador de turno. Al percatarse de esto en Nigeria, decidieron solicitar a la FIFA investigar, ya que, en la misma eliminatoria, a Sudáfrica se le restaron puntos por un caso similar que está tipificado como alineación indebida y que, en este caso, podría incluso dejar a la República Democrática del Congo sin Mundial.

Según reportó ESPN, algunos miembros de la federación de Nigeria les confirmaron que el ente rector del fútbol ya se encuentra analizando la situación y adelantando las respectivas investigaciones que puedan esclarecer lo sucedido y si en realidad hubo una falta al reglamento por parte de los africanos, quienes son los favoritos a pasar de su triangular en el repechaje y que, en caso de concretarse, podrían ser rivales directos de Colombia en la fase 1 de la Copa Mundial de la FIFA.