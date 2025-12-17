Millonarios ya tendría pactada la llegada de un jugador tricampeón en el fútbol del exterior para reforzar el medio campo

Uno de los equipos que más se ha movido en el comienzo del mercado de fichajes ha sido Millonarios, que constantemente sigue dando noticias ante el gran interés de su nuevo director deportivo, Ariel Michaloutsos, en poder conformar una plantilla mucho más seria para poder pelear todos los títulos en juego de cara al 2026, tras lo que fue un 2025 caótico, donde se cambió dos veces de entrenador y mismo en el que no pudieron llegar a ninguna de las finales del año a nivel doméstico.

Con la salida confirmada de futbolistas como Cristian Cañozales, Neymar Sánchez, Juan Palo Vargas, Iván Arboleda, Delvin Alfonso o Bruno Savio, se han habilitado varios cupos para poder fichar jugadores que hagan un aporte mayor y que puedan integrar rápidamente los planes de Hernán Torres, quien se encuentra montando la pretemporada hace unos días con las herramientas que tiene a su disposición y mientras espera que se oficialicen más incorporaciones.

De hecho, uno de los sectores que más le preocupaban al hincha era el del medio campo en su zona de recuperación, donde a punta de canteranos el equipo intentó suplir la ausencia de jugadores con un poco más de experiencia y jerarquía. Para contrarrestar esto, se confirmó la llegada de Mateo García, quien es el fichaje estrella de este mercado para el club y a quien estarían cerca de acompañar con una incorporación bastante importante para la institución.

Rodrigo Ureña tendría todo arreglado para ser nuevo jugador de Millonarios

En las últimas horas, se conocieron detalles del negocio que millonarios estaría a punto de cerrar, a falta de firmas, por el volante chileno Rodrigo Ureña, quien llega con el gafete de ser tricampeón en Perú y un valuarte en el medio campo del Universitario de Deportes, donde destacó a tal punto de ser uno de los consentidos por los hinchas.

Después de una fuerte negociación, el embajador logró bajarle el precio a la cláusula de salida que tenía el jugador de 600 mil dólares, a 400 mil, un costo mucho más acomodado a los intereses de los bogotanos y con el que habrían convencido a los dirigentes del crema, teniendo en cuenta la intención del futbolista de jugar en Colombia nuevamente después de haber pasado por América de Cali y Deportes Tolima.

Según el periodista Julián Capera, todo está verbalmente pactado y está próximo a cerrarse para poder hacer el anuncio oficial por parte de los dos clubes, donde podrían seguirse dando intercambios de futbolistas en un futuro dadas las fructificas charlas entre ambos en esta situación en específico y que deja a todas las partes satisfechas de cara al 2026.