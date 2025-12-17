Futbolista inglés murió en trágico accidente de tránsito luego de salir de un partido con su club

El mundo del fútbol está de luto tras la confirmación de la trágica muerte del joven delantero inglés Ethan McLeod, de tan solo 21 años, quien perdió la vida en un fatal accidente de tráfico mientras regresaba a casa después de un partido con su club, Macclesfield FC. La tragedia ocurrió en la noche del martes 16 de diciembre de 2025, cuando McLeod conducía su vehículo por la autopista M1, cerca de Northampton, tras disputar un encuentro de la National League North contra el Bedford Town. Su coche, un Mercedes blanco, colisionó contra una barrera, causando heridas letales que le costaron la vida en el lugar del accidente.

Los hechos provocaron conmoción inmediata entre compañeros, rivales y aficionados, que rápidamente expresaron su dolor y solidaridad a través de redes sociales. La noticia se difundió con rapidez en medios deportivos y tradicionales, generando una ola de tributos hacia el joven futbolista.

Ethan McLeod era un talento emergente dentro del fútbol inglés. Nacido en Birmingham, se formó desde los 7 años en las categorías juveniles del Wolverhampton Wanderers, uno de los clubes más reconocidos por su academia de talentos. Tras una década de formación en el club, firmó su primer contrato profesional con el Wolves en enero de 2023, y más tarde tuvo breves etapas en equipos como Rushall Olympic y Stourbridge antes de unirse a Macclesfield FC en el verano de este año.

Con el Macclesfield, club de la sexta división inglesa, había jugado esta temporada varias veces, contribuyendo con goles y dejando buenas sensaciones en sus actuaciones. Además de su potencial en el campo, quienes lo conocían destacaban su actitud positiva, su profesionalismo y su gran ética de trabajo.

Tras conocerse la noticia, Macclesfield FC emitió un comunicado oficial en el que expresó su “profundo dolor” y subrayó el impacto que McLeod tenía en el vestuario. El club lo describió como un jugador querido y respetado, cuya “personalidad contagiosa” y “ganas de vivir” motivaban a todos a su alrededor. “El recuerdo de Ethan nunca se desvanecerá”, dijo el club, añadiendo que la profunda tristeza que ha dejado su partida será difícil de superar para todos los que lo conocieron.

El Wolverhampton Wanderers, donde McLeod pasó gran parte de su juventud futbolística, también expresó su dolor y anunció que se guardará un minuto de silencio antes de su próximo partido en la Premier League en su memoria. El club aseguró que brindará apoyo tanto a la familia de Ethan como a su hermano menor, Conor McLeod, quien también forma parte de la academia del Wolves.

La muerte de Ethan McLeod conmociona especialmente por lo joven que era y por el potencial que tenía por delante en su carrera deportiva. Con solo 21 años, había logrado cumplir el sueño de muchos futbolistas: jugar profesionalmente, ganarse el respeto de sus compañeros y dejar una huella humana más allá de los goles.

En un deporte donde las historias de superación y pasión motivan a millones, su pérdida recuerda la fragilidad de la vida y el impacto que puede tener un solo individuo en su comunidad futbolística. Su legado, tanto dentro como fuera del campo, perdurará en el recuerdo de quienes lo conocieron y admiraron.