Sebastián Villa vuelve a la polémica: sus vecinos de Medellín lo denunciaron por agresión verbal

La actualidad de Sebastián Villa vuelve a dividir opiniones entre lo deportivo y lo personal. Mientras en Argentina el extremo colombiano atraviesa un renacer futbolístico, consolidándose como líder y capitán de Independiente Rivadavia en la conquista de la Copa Argentina 2025, en Medellín su nombre reaparece ligado a polémicas fuera de la cancha.

Durante sus vacaciones en la capital antioqueña, varios residentes de la unidad residencial Tierragrata Palmas, ubicada en el sector de Loma del Indio, manifestaron su inconformidad por presuntos comportamientos que afectarían la tranquilidad del lugar. De acuerdo con versiones recogidas por la emisora Alerta Antioquia, las quejas incluyen ruidos constantes, incumplimiento del reglamento interno y actitudes que consideran intimidantes.

El señalamiento más delicado habría ocurrido el pasado 11 de diciembre, cuando, según el testimonio de un residente, su esposa fue víctima de insultos y hostigamientos al intentar salir del conjunto rumbo a su trabajo. El denunciante aseguró que el vehículo de la mujer fue bloqueado por el automóvil del futbolista, quien estaría acompañado por otros dos hombres, presuntamente en estado de embriaguez.

“Le dijeron que no le iban a dar paso, que para qué iba a trabajar en diciembre y que se bajara a tomarse un trago”, relató el afectado al medio radial, describiendo lo sucedido como un episodio de humillación y abuso verbal.

Los habitantes del conjunto sostienen que no se trata de un hecho aislado y aseguran que cada visita del jugador a Medellín viene acompañada de reiteradas infracciones al manual de convivencia, lo que ha incrementado el malestar entre los vecinos.

La situación contrasta con la imagen deportiva que hoy proyecta Villa en el fútbol argentino, donde su desempeño lo ha llevado a ser valorado por su club en una cifra cercana a los 12 millones de dólares. Un escenario que evidencia, una vez más, el choque entre el éxito profesional y los conflictos que persisten fuera del terreno de juego.