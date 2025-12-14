Hincha de Nacional le gritó de todo a Gustavo Fermani y él optó por “hacerse el loco” e ignorarlo

Atlético Nacional se encuentra jugando la final de la Copa BetPlay, haciendo disputado la ida e igualando cero por cero ante el Deportivo Independiente Medellín. A pesar de estar vivos, los hinchas siguen molestos con el equipo ante la imposibilidad de llevarse la ventaja del primer duelo y encima haber quedado eliminados en las dos ligas, estando al borde de clasificados a la siguiente Copa Sudamericana, donde vuelven después de muchos años disputando al menos fase previa en Libertadores.

Estas situaciones tiene a la hinchada bastante molesta, en especial, con la junta directiva, quienes se han convertido en blanco de críticas y que, incluso mientras asisten al estadio, han sido encarados por muchos de los fanáticos que les reclaman resultados y mejor gestión a la hora de realizar fichajes, ya que en su mayoría, la recientes contrataciones no han dado el rendimiento esperado.

De hecho, antes de la final de copa, uno de los aficionados que asistió decidió gritarle bastantes cosas a Gustavo Fermani, miembro de la junta directiva, sobre su trabajo en la gestión de del club: “Hey Gustavo, trae buenos refuerzos para el otro año. A vos te hablo, no has traído nada este semestre y vos sos uno de los responsables del fracaso de Atlético Nacional, nos trajiste solo paquetes de refuerzos, para qué traes a Batista. Ahí si te haces el sordo”.

Fermani al ver esto, optó por “hacerse el loco” y devolverle señas al hincha, dando a entender que no lo escuchaba, a pesar de que el sonido ambiente, al menos en el video, no estaba tan fuerte. Esto ha hecho que decenas de aficionados le hallen la razón al que increpó al dirigente y se sientan indignados por su actitud, a pesar de los errores cometidos.