Exjugador de Millonarios fue presentado por uno de los clubes más importantes de Venezuela

Millonarios se encuentra haciendo una renovación completa a su plantilla después de lo que fue un 2025 caótico y lleno de altibajos donde terminaron sin ningún título, dejando a los hinchas bastante molestos y con la necesidad de reforzar el plantel de cara al año próximo, donde ya están en Copa Sudamericana y se espera de ellos una presentación mucho mejor que la vista en la eliminación de torneo internacional a manos de Once Caldas.

Para esto, la llegada de Ariel Michaloutsos ha generado un revolcón en el equipo para poder conformar una plantilla mucho más competitiva, partiendo de una profundas depuración, en especial del talento extranjero que se encontraba allí sin poder dar un rendimiento óptimo. Uno de los que no logró encajar en el club fue el venezolano Delvin Alfonso, quien se encontraba cedido en Águilas Doradas durante el último semestre.

Tras esto, se dio su retorno a la escuadra embajadora, donde no tenía cabida y terminaron llegando al acuerdo de dar por terminado su vínculo con el club, quedando como jugador libre y siendo tenido en cuenta por otros equipos de menor nivel hasta hace pocas horas. Y es que uno de los gigantes de Venezuela, Deportivo Tachira, acaba de oficializar al lateral como una de sus nuevas estrellas de cara a la siguiente temporada.

Según han confirmado varios periodistas, el futbolista aún no ha llegado a firmar su contrato; sin embargo, el acuerdo de palabra habría sido suficiente para que ya se diera su anuncio en redes sociales y llegaría siendo, en principio, del titular en la posición de lateral derecho a pesar de que su rendimiento recientemente no ha sido el mejor.