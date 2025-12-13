Jugador del Deportes Tolima emitió disculpas públicas tras la goleada sufrida en Barranquilla

Uno de los partidos más malos que ha tenido en el semestre el Deportes Tolima se dio justo en el duelo de ida de la gran final en el estadio Metropolitano de Barranquilla, donde los dos goles de Enamorado y el tercero de Castrillón sentenciaron un juego perfecto para los locales y dejaron ene videncia a su rival que depende de un milagro para remontar esto.

Uno de los jugadores del ‘Piajo’ que más quedaron retratados fue el volante Sebastián Guzmán, quien llegó este año para reforzar al equipo, pero que en el duelo más importante se hizo expulsar ante la provocación de Teófilo Gutiérrez, siendo el blanco de todos los hinchas que se lo han comido vivo en redes sociales.

Ante esto, el mismo futbolista decidió emitir un comunicado oficial donde pide disculpas a los aficionados por su comportamiento con estas palabras:

“Es de humanos equivocarse, pero es de hombres reconocer, hoy debo agachar mi cabeza por qué falle. Perdón, perdón a la hinchada, a mi ciudad, a todo un departamento, y a este lindo escudo que represento. Quiero dejar claro nunca nada es con intención, por el contrario, estoy destruido, con mi corazón vacío y lleno de tristeza, los que me conocen saben el deseo y el anhelo tan grande de salir campeón con el equipo de mi tierra, Un sueño de niño. Me dejé llevar por la adrenalina, la sangre está a mil en ese momento y la frustración de un resultado que no queríamos y me dolía. Hoy me están juzgando y soy el centro de críticas, pero lo asumo con total responsabilidad, por eso estoy acá poniendo la cara.

Por último les manifiesto que mientras he estado en cancha no me he ahorrado una gota de sudor, ni un esfuerzo en lo más mínimo por estos colores. De algo estoy seguro y es que mientras permanezca en esta linda institución lo seguiré haciendo hasta el último día defendiendo y batiéndome como un guerreo pijao.

Quedan 90 minutos nada está perdido, confío plenamente en mis compañeros. No nos dejen solos, el martes seré el primero en estar alentando en el Murillo. Imposible no es, Juntos por la remontada. Mil Gracias...“.