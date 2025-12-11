Malas noticias para Colombia: Daniel Muñoz deberá ser operado de la rodilla

El lateral colombiano Daniel Muñoz, habitual figura en la alineación de Crystal Palace, enfrenta una pausa obligada en su temporada tras confirmarse que será sometido a una operación de rodilla. La lesión le impidió ser convocado para el partido reciente contra Fulham F.C., lo que encendió las alarmas tanto en su club como en la hinchada, y el técnico Oliver Glasner aseguró públicamente que la rodilla lucía inflamada y que no se correrían riesgos.

Tras los exámenes médicos, se determinó que lo más prudente era una intervención quirúrgica, con lo cual Muñoz estará fuera de las canchas entre cuatro y seis semanas según su propio testimonio. Aunque él confía en que no se trata de una lesión grave, admitió que tras una cirugía “nunca se sabe”, y por ello mantuvo una postura cautelosa respecto a los tiempos.

La baja del colombiano implica que podría perderse varios partidos importantes del Crystal Palace: ya está descartado para el duelo contra Fulham, y parece muy probable que no esté disponible contra Manchester City, además de otros encuentros de liga, copa nacional y competición europea en las próximas semanas.

Hasta antes de la lesión, Muñoz vivía una campaña destacada: en la temporada 2025/26 había disputado 23 encuentros en todas las competencias, con un registro ofensivo notable para su puesto: cuatro goles y dos asistencias. Su regularidad en el lateral derecho lo había consolidado como una pieza clave tanto para Crystal Palace como para la Selección Colombia, lo que hace esta pausa especialmente sensible.

La pausa llega en un momento crucial de la temporada, y aunque el pronóstico de recuperación apunta a que podría regresar antes de fin de año, mucho dependerá de su evolución física. Si todo marcha bien, podría reincorporarse luego de unas semanas, recuperando su lugar en el equipo y manteniendo su aspiración de integrarse de nuevo a la Selección. No obstante, como él mismo reconoció, en el deporte de alto rendimiento no hay certezas absolutas tras una cirugía.

Para Crystal Palace la ausencia de Muñoz supone un reto táctico: su velocidad por la banda, su capacidad ofensiva y su seguridad defensiva serán difícilmente reemplazables de inmediato, lo que podría afectar el rendimiento colectivo mientras se recupera. Al mismo tiempo, su situación genera inquietud en la Selección Colombia, que tiene en él a uno de sus laterales de confianza, y ahora vigila con atención su retorno de cara a los compromisos clasificatorios y la preparación rumbo al Mundial 2026.

En definitiva, la operación de rodilla de Daniel Muñoz marca una pausa forzada en una temporada en la que venía siendo protagonista. La expectativa ahora está puesta en su recuperación: si todo va bien, podría volver en pocas semanas; si no, el impacto será mayor tanto para su club como para sus aspiraciones internacionales.