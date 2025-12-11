Boca Juniors volvió a interesarse en un jugador de Atlético Nacional para el 2026

Uno de los equipos que se ha acostumbrado a tener colombianos en sus filas durante los últimos años en el exterior ha sido el Club Atlético Boca Juniors, donde futbolistas como Jorman Campuzano, Frank Fabra, Edwin Cardona o Sebastián Villa han tenido incursiones recordadas y que mantuvieron la larga lista de jugadores cafeteros que se han puesto la camiseta de uno de los elencos más grandes e importantes de Sudamérica.

Teniendo en cuenta esto y la presencia de colombianos en la junta directiva del elenco argentino, en Boca estarían apostando por otro colombiano para reforzar el ataque de cara al 2026. Tal como se conoció hace unos meses, el Xeneize tiene en su carpeta al extremo Marino Hinestroza de Atlético Nacional, por quien ofertaron en su mejor momento, pero que no pudieron cerrar ante las altas pretensiones del club antioqueño que, hoy en día estaría más dispuesto a dejar ir al delantero.

Ahora, según algunos periodistas, el club reactivó su interés en el jugador y espera poder hacer avances significativos en el proceso de su contratación, ya que, tal como dio a conocer el secretario deportivo, Marcelo Delgado, lo han analizado bastante y conocen que es un futbolista rápido y hábil que podría llegar a aportar cosas interesantes a uno de los equipos más necesitados de títulos en el 2026 teniendo en cuenta las pobres temporadas recientes.

En caso de cerrarse esta contratación, Marino sería el único jugador colombiano del equipo después de que Fabra saliera como agente libre tras casi 10 años en el club, además de darse su nueva travesía por el fútbol del extranjero tras haber fracaso en ligas como la brasileña o la estadounidense, donde nunca pudo consolidarse y terminó volviendo al FPC de la mano del elenco verdolaga.