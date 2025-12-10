Deportes

Nueva colección de gorras para los hinchas de Fortaleza CEIF: New Era entra al FPC

La marca, reconocida por vestir a la MLB, NBA y NFL, lanza una colección exclusiva con el FPC.

Fortaleza CEIF x New Era
Fortaleza CEIF x New Era
Por Luisa Toquica

El fútbol colombiano da un salto decisivo hacia la estética deportiva global con la llegada de New Era, la icónica marca que domina ligas como la MLB, la NBA y la NFL. Su ingreso oficial al Fortaleza CEIF no solo representa un movimiento estratégico para la industria deportiva nacional, sino también el inicio de una nueva era donde el fútbol, la moda urbana y la cultura juvenil se encuentran por primera vez en el país con estándares internacionales.

Durante años, los hinchas colombianos han manifestado la misma frustración: la falta de productos streetwear de alta calidad que realmente conecten con la identidad de sus equipos. A pesar del enorme fervor futbolero, la oferta nacional no lograba alcanzar la sofisticación ni el estilo que sí se ve en otras ligas del mundo.

Esa desconexión entre pasión y diseño parecía insalvable… hasta ahora. Con esta alianza, New Era apuesta por transformar la forma en que los aficionados visten y viven su relación con el fútbol.

Por qué Fortaleza CEIF fue elegido para este debut en el país

New Era decidió dar su primer paso en Colombia junto a Fortaleza CEIF, una elección que —según la marca— no fue para nada casual.

“Fortaleza CEIF fue elegido porque representa la actitud, frescura y mentalidad de cambio que identifican a la marca. Es, por esencia, una puerta de entrada ideal para conectar con una nueva generación de hinchas que viven el fútbol desde la autenticidad, el arte y la cultura urbana”, explicó Santiago Cifuentes, gerente de New Era para Colombia y Ecuador.

Fortaleza, conocido por su narrativa irreverente y su apuesta cultural, se ha convertido en un referente para jóvenes que consumen fútbol de manera distinta: más estética, más digital, más urbana. La unión con New Era potencia esa identidad.

Estilo global aplicado al contexto local

Con esta colaboración, New Era trae a Colombia el mismo estándar de diseño que usan deportistas y fanáticos en las ligas más grandes del mundo. La marca busca aportar su experiencia en moda urbana premium y acompañar el crecimiento del fútbol profesional colombiano desde la indumentaria.

El acuerdo abre la puerta para un diálogo renovado entre el deporte, la moda y la cultura urbana, un terreno que en ciudades como Bogotá tiene cada vez más fuerza entre consumidores jóvenes.


       

Tags

     
Luisa Toquica

Luisa Toquica

Mitad rockstar, mitad storyteller. Vivo y respiro música (si mi vida tuviera banda sonora, serían solos de guitarra). Cuando no estoy creando estrategias o contenido para las redes sociales de Publimetro Colombia, me encuentran en la cocina creando recetas, en un estudio de tatuajes, ensayando con mi banda o caminando por las calles de Bogotá.

Lo Último

Lo que debe saber