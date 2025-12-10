FIFA sorprendió al reconocer los títulos de la Copa Intercontinental desde 1960 como campeones del mundo

En un gesto histórico que reivindica más de medio siglo de competencia futbolística, la FIFA oficializó el reconocimiento de todos los campeones de la Copa Intercontinental, disputada entre 1960 y 2004, como campeones mundiales de clubes. La decisión, anunciada inicialmente en 2017 y reafirmada en los años posteriores, cerró un debate que por décadas enfrentó a puristas, historiadores y aficionados sobre el estatus real de aquel torneo que, por tradición y prestigio, siempre fue considerado el máximo duelo entre clubes del planeta.

La Copa Intercontinental nació en 1960 como un acuerdo entre la UEFA y la Conmebol para enfrentar al campeón de Europa y al de Sudamérica. En sus primeros años, el formato fue de ida y vuelta; posteriormente se consolidó en partido único en suelo neutral, generalmente en Japón. Aunque no era organizado por la FIFA, el torneo reunía a los equipos que entonces dominaban el fútbol mundial, convirtiéndose rápidamente en una referencia obligada de prestigio internacional.

Entre los clubes más laureados del certamen se encuentran Real Madrid, Peñarol, AC Milan, Nacional, Boca Juniors, Independiente, São Paulo, Estudiantes de La Plata, Olympique de Marsella, Ajax, Bayern Múnich, Flamengo y Porto, entre otros. Sus victorias —muchas de ellas épicas— ayudaron a construir el imaginario de la supremacía continental entre Europa y Sudamérica. Figuras legendarias como Pelé, Kubala, Di Stéfano, Zico, Riquelme, Francescoli, Maldini o Kaká dejaron su huella en una competencia que, pese a su rudeza y exigencia, se convirtió en símbolo de grandeza.

El reconocimiento de la FIFA implica que todos estos clubes pasan oficialmente a formar parte del palmarés histórico de campeones mundiales, compartiendo espacio con los ganadores del actual Mundial de Clubes, instaurado en 2000 y consolidado desde 2005. La entidad rectora afirmó que la calidad de los equipos participantes, el nivel competitivo y la relevancia del torneo justifican plenamente esta homologación.

Además, la decisión tiene efectos prácticos: tanto la FIFA como las federaciones nacionales pueden registrar en sus archivos oficiales estos títulos como “Mundiales de Clubes”, permitiendo a los clubes lucir con total validez estrellas, escudos especiales o menciones históricas. En países como Argentina, Brasil y Uruguay, donde la Copa Intercontinental tuvo profundas implicaciones culturales, el reconocimiento ha sido celebrado como una reivindicación deportiva.

Finalmente, la medida también fortalece la continuidad histórica del fútbol de clubes, enlazando la era de la Intercontinental con la expansión del Mundial de Clubes, que pronto adoptará un formato ampliado. Con este paso, la FIFA no solo corrige una omisión, sino que también honra décadas de rivalidad, talento y gloria futbolística.