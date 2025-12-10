Dimayor sorteó la primera fecha de la Liga y el Torneo BetPlay 2026: Así quedaron los cruces para los 36 equipos participantes

En la sede de la Dimayor, se llevó a cabo el sorteo de la primera fecha tanto de la liga, como del torneo BetPlay del 2026, donde los clubes comenzarán un nuevo camino para alcanzar la gloria. En el caso de unos, la pelea por colgar una nueva estrella en su escudo, y en el caso de los otros, poder conseguir el anhelado cupo en primera decisión.

En primer lugar, se realizó el sorteo del torneo, donde Envigado y Unión Magdalena son los nuevos inquilinos, por lo que fueron los que se sortearon primero tras haber sembrado a los dos equipos que comparten estadio, Boca Juniors y Atlético, cosa que se explicó desde un inicio.

Asimismo, en el caso de la liga, veremos como se siembran a los clubes que comparten ciudad o estadio, tal como se ha realizado en los anteriores años y teniendo en cuenta los requerimientos necesarios para no tener cruces de equipos vecinos en una misma jornada o que, de entrada, haya clásicos regionales, cosa que podría pasar en caso de que esto no se tuviera en cuenta.

Así quedó definida la primera fecha del Torneo Betplay 2026

Boca Juniors de Cali vs. Deportes Quindío Atlético Huila vs. Atlético FC Real Cundinamarca vs. Envigado Unión Magdalena vs. Bogotá FC Internacional de Palmira vs. Patriotas Real Santander vs. Real Cartagena Leones vs. Tigres Barranquilla vs. Orsomarso

Así quedó definida la primera fecha de la Liga Betplay 2026