Unión Magdalena podría despedirse de uno de sus mayores talentos ante tentadora oferta de Europa

Uno de los mejores jugadores del Unión Magdalena que lleva años brillando y que ha estado en carpeta de varios de los clubes grandes de nuestro país, quienes no han podido avanzar dada la negativa de la institución Samaria para poder negociar los derechos deportivos del jugador es Jannenson Sarmiento.

Teniendo en cuenta su buen rendimiento tanto en primer como en segunda división, sus buenos números y el aporte ofensivo que le hace a su club, además de estar en una muy buena edad, lo han hecho entrar en el radar de múltiples instituciones, y ahora, hasta en Europa suena su figura, pues al parecer y como han reportado algunos periodistas, el Torpedo de Rusia elevó una oferta oficial para adquirir el 80% del futbolista, sumándose al Liaoning Tieren de China, donde serían los únicos contendientes por el colombiano.

Cabe recordar que este fue el mismo club que compró a Yeison Guzmán y de donde buscó salir a toda costa teniendo en cuenta la mala situación administrativa de la institución en la que, al parecer, su dueño incurrió en varios delitos que lo llevaron a estar preso y caer en varias investigaciones que alejaron a los futbolistas como el 10 colombiano y que lo hizo estar cerca de retornar a nuestro país antes de irse a Fortaleza de Brasil.

Este factor podría ser determinante en la decisión que tome el jugador del Unión, que podría otra por su cuenta por ahorrarse un par de problemas y estar encerrado en este equipo, corriendo con la misma suerte de su antecesor colombiano, que ocupaba la misma posición.