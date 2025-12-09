“Nos une la pasión y la fuerza de creer en el fútbol como herramienta de cambio social”: Esto es Generación Inspira: Fútbol para el cambio

Generación Inspira: Fútbol para el cambio, el proyecto en colaboración con InDrive, Supernovas, Fundación Selección Colombia, Win Sports y COCED que pretende dignificar la labor de 500 líderes y entrenadores de la comunidad para que realicen su proceso de formalización y puedan dar cumplimiento a la ley del entrenador deportivo del país donde se busca impactar la vida de 25.000 niños y niñas.

PUBLIMETRO llegó hasta el barrio El Oasis, en la localidad de Usme, para hablar con los protagonistas bajo el marco de una linda jornada llena de actividades recreativas con los niños, padres de familia y entrenadores, donde se pintó un mural, se jugó fútbol, pero especialmente, se celebró la certificación de 500 entrenadores.

En primer lugar, Laura González, Project Manager de Supernovas nos dio detalles sobre la llegada de este proyecto.

¿Cómo inició el proyecto de Generación Inspira Fútbol para el cambio?

Laura González: “Es el proyecto social de InDrive que inició en Usme porque vimos la necesidad de brindar entrenamientos totalmente gratuitos guiados a la comunidad. Muchos niños y niñas con los que trabajamos no tienen acceso al deporte por temas económicos, entonces estamos aquí para ayudarlos, para brindar un espacio seguro”.

¿Cómo ha sido el recibimiento de la comunidad?

Laura González: “Trabajar con comunidades, conocerlos a ellos y a sus necesidades es muy importante, vimos la urgencia de apoyar a los líderes comunitarios y por eso nació Generación Inspira. Sabemos que no todos los entrenadores tienen acceso a la educación por temas económicos, así que, por medio de esta certificación, logramos que esos entrenadores puedan seguir ejerciendo su trabajo con los niños”.

¿Cuáles fueron las necesidades que encontraron en la comunidad?

Laura González: “Vimos una injusticia muy grande: No todos los niños tienen acceso al deporte. El deporte es una gran herramienta para el cambio social, así que buscamos brindar un deporte guiado con un líder que los ayude en su formación”.

¿Cómo eligieron los 500 entrenadores?

Laura González:“Buscamos a los entrenadores que realmente nos necesitaban. A veces en las comunidades grandes tienen otros apoyos a los que pueden acudir, pero las comunidades pequeñas no siempre lo tienen. Entonces buscamos entrenadores que trabajaran con muchos niños en comunidades pequeñas”.

También tuvimos la oportunidad de conversar con Juliana Gómez, vocera de la Fundación Selección Colombia, quien nos explicó de qué manera han utilizado el fútbol como factor de cambio social, no solamente en el bario El Oasis, sino en diferentes lugares de nuestro país:

El fútbol como herramienta de cambio:

Juliana Gómez: ““Ha sido un proceso de construcción colectiva. Hicimos un ejercicio de intervención artística con adultos, niños y niñas de la comunidad para reconocer el trabajo de tantos líderes que a diario salen con su balón de fútbol bajo el brazo para cambiar la vida de miles de niños. Sabemos que el fútbol es un lenguaje universal y lo estamos utilizando como herramienta para que los espacios comunitarios y deportivos sean seguros. El fútbol se convierte en una excusa que nos permite atender muchos de los desafíos que tenemos como sociedad porque se juega en cualquier rincón del país, es comunitario, de barrio y callejero.

Las realidades del país:

Juliana Gómez:”Este proyecto nos permite convocar y acompañar a 500 hombres y mujeres que trabajan en zonas afectadas por el conflicto armado, en zonas de alto riesgo y vulnerabilidad, con comunidades afro o con comunidades indígenas.

Independientemente de cada territorio, lo que nos une es la pasión y la fuerza de creer en el fútbol como herramienta de trabajo y cambio social porque, para donde tú voltees a mirar, hay una historia de superación y resiliencia. Detrás de cada persona hay historias increíbles”.

De igual manera, Aldover Colorado, coordinar académico del colegio colombiano de entrenamiento deportivo, nos explicó cómo es el proceso de certificación de los 500 entrenadores:

¿Cómo es el proceso de certificación de los entrenadores?

Aldover Colorado: “Tenemos tres ventanas importantes:

Ventana 1: Los entrenadores que tienen más de 120 horas de capacitación con las federaciones reciben su registro provisional por cinco años no prorrogables.

Ventana 2: Los entrenadores que tienen el estudio técnico laboral reciben su registro provisional por cinco años no prorrogables.

Ventana 3: Los entrenadores que tienen una experiencia mayor a 10 años antes del 22 de mayo de 2022 obtendrá su registro provisional”.

¿Qué beneficios llegarán para los entrenadores con los certificados?

Aldover Colorado: “La ley dignifica la labor del entrenador: Existe una sentencia muy importante que es la C-307, donde determina que la actividad del entrenador implica un riesgo social, bien sea para la salud o para la vida.

Por eso que trabajamos para que todos los entrenadores del país puedan acreditarse y capacitarse de tal manera que puedan hacer su actividad sin ninguna dificultad”.

Finalmente, un profesor de la comunidad, quien lleva más de 15 años llevando el fútbol a la vida de muchos niños y niñas, nos contó su testimonio sobre la noticia de la certificación:

¿Qué impacto ha tenido en su vida la noticia de la certificación?

Profesor: “El programa tuvo un impacto positivo en la comunidad. Puntualmente, a mí como formador deportivo me beneficia, así como a mis compañeros y colegas, que también trabajan con comunidades vulnerables, porque ha sido de gran ayuda para seguir formándonos de manera profesional y expandir nuestros conocimientos”.

¿Qué representan los niños en su vida?

Profesor: “Ellos hacen parte de mi familia. Creo que tengo una enorme familia y siempre quiero para ellos lo mejor. Para los chicos siempre tengo una voz de ánimo, de motivación y la mejor disposición para que ellos vean una relación recíproca más allá de una figura autoritaria.

Quiero ser un amigo, un familiar y un apoyo para ellos. Eso es lo que buscamos”.