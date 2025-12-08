Pol Deportes aterriza en Madrid para narrar la Champions: sueño hecho realidad

Pol Deportes ya está en Madrid. Cliver Huamán, el narrador peruano de 15 años que se volvió sensación en redes, llegó a España para cubrir el enfrentamiento entre Real Madrid y Manchester City por la Champions League.

Pol Deportes llegó a Madrid para narrar el Real Madrid vs. Manchester City por la Champions League.

Una sorpresa que lo llevó a Europa

La noticia de su viaje se dio en vivo durante el programa Arriba Mi Gente, conducido por Santiago Lesmes. Pol quedó impactado al enterarse de que narraría en Europa uno de los partidos más importantes de la temporada.

¿Quién es Pol Deportes?

Cliver Huamán pasó de narrar sin credenciales la final de la Copa Libertadores desde un cerro en Lima a convertirse en una de las voces jóvenes más admiradas del deporte.

Su debut profesional se dio en un duelo entre Sporting Cristal y Alianza Lima, donde su estilo auténtico destacó desde el primer minuto. Hoy, su nombre es sinónimo de esfuerzo y espontaneidad en la narración deportiva.

Del cerro a Madrid y con millones de seguidores

Su historia se viralizó en 2025, cuando narró desde lo alto de un cerro la final entre Flamengo y Palmeiras.

Desde entonces, su comunidad digital ha explotado: supera el millón y medio de seguidores en TikTok, ronda los 600.000 en Instagram y está muy cerca del millón en Facebook.

Pol Deportes inició su aventura en Madrid para narrar su primer partido de Champions League.

Pol reconoce que este crecimiento lo conmueve: “Me siento muy contento y agradecido con todas las personas que me están apoyando”, dijo emocionado en Radio MARCA.