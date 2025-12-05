Jugadores de Medellín y Nacional se fueron a los golpes al terminar el clásico

Pelea entre jugadores de Nacional y Medellín - Foto: Captura de pantalla de la transmisión oficial de Win Sports tomada el 5 de diciembre del 2025

El clásico paisa fue uno de los duelos más atractivos del día en el fútbol sudamericano, dado el contexto de ambos y la tensión que suele haber en cada uno de estos partidos, en especial cuando corresponden a juegos definitivos en cuadrangulares o finales. En el de la jornada, Nacional buscaba no bajarse de la pelea por acceder a la gran final, mientras que el DIM peleaba por un punto para ir a Copa Libertadores.

Ante la victoria del Verdolaga, el Medellín quedó caliente y dependiendo de una victoria contra el Junior de Barranquilla en la última jornada. Eso sí, le tocó tragar veneno, pues al final varios de los suyos se desbocaron y podría haber sanciones graves que los dejen incompletos de cara a lo que viene, tal como quedó evidenciado en las cámaras de Win Sports en las últimas escenas que mostraron desde el Atanasio Girardot.

Al parecer, algo le habría dicho Matheus Uribe al portero Washington Aguerre, cosa que lo hizo estallar y perder el control, yéndosele encima y cogiéndolo del cuello, siendo separado por varios jugadores que poco pudieron hacer para evitar el fuerte cruce entre ambos, cosa que se fue hasta los túneles del estadio y que se perdieron allí para las cámaras.

Se espera que en las próximas horas haya una aclaración de parte de los jugadores para saber que fue lo que pasó y el porqué de semejante gresca que opacó una fiesta en paz que dejó mal parados a estos jugadores y que no se sabe cuantos más terminaron implicados.