Denuncian penalmente a Jhon Jader Durán en Turquía por acoso y exhibicionismo en pleno partido

Una de las noticias más polémicas del día se dio en la liga de Turquía, donde Jhon Jader Durán se ha convertido en constante protagonista por sus actuaciones buenas, que suceden de vez en cuando, pero en especial por su particular personalidad que lo mete en problemas recurrentemente, ahora, hasta con la ley del país europeo por aparente acoso y exhibicionismo.

Y es que en el último clásico de este país, entre Fenerbache y Galatasaray, el equipo del colombiano se encontraba perdiendo por 1 a 0, hasta en el minuto 95 apareció él para configurar el empate final y rescatar un punto en uno de los juegos complejos de la temporada. Allí, en medio de la euforia del gol, Durán se dirigió a la tribuna visitante, donde optó por tocarse sus partes íntimas de forma obscena, incurriendo en lo que, para la religión que se practica en Turquía, es un hecho de acoso que raya con el exhibicionismo.

Al parecer, tras el juego, en Galatasaray recolectaron pruebas para interponer una denuncia penal en contra del futbolista colombiano por caer en estos delitos, cosa que tendrá que ser probada y dictaminada por las autoridades y que, en caso de progresar el inconveniente, podrían caerle una sanción económica bastante grande a él y a su club, mismo que tendría un motivo más para no comprarlo y devolverlo a Arabia Saudita, donde el Al Nassr, dueño de su fichaje, espera poder contar con el mejor estado de forma del futbolista.

Se espera igualmente que haya un pronunciamiento oficial de parte del jugador, de su club y de las autoridades, teniendo en cuenta que es un suceso que trasciende al incluir en él a una figura pública de uno de los elencos con más seguidores de Turquía.