Definidos los horarios de los partidos correspondientes a la última fecha de cuadrangulares en la Liga BetPlay

Liga betPlay - Fotos: Redes sociales de Atlético Nacional y Junior tomadas el 5 de diciembre del 2025

Después de una larga espera, la Dimayor dio a conocer el que será el itinerario de la última fecha de cuadrangulares, donde Deportes Tolima jugará por cumplir el calendario sabiendo que ya está ubicado en la gran final y donde espera rival, después de dejar en el camino a Bucaramanga, Santa Fe y Fortaleza.

Del otro lado, el que tiene la ventaja es el Junior de Barranquilla, que le saca tres puntos a su perseguidor y que, con un empate en la última fecha, se configura como el otro contendiente al título. Atlético Nacional es el perseguidor cercano del ‘Tiburón’, sabiendo que es difícil y que depende de una victoria en Cali, además de una derrota del los barranquilleros. Lo cierto es que, por ahora, los que ya quedan por fuera de contienda son el Medellín y América, elencos que juegan por otras cosas como la reclasificación y acceso a torneos internacionales.

Para conocer cuál será la final, la Dimayor dispuso de los siguientes horarios para poder dar fin a los dos cuadrangulares de este segundo semestre de la liga BetPlay 2026:

Grupo A

Deportivo Independiente Medellín vs. Junior de Barranquilla - Lunes 8 de diciembre a las 5:15 PM

América de Cali vs. Atlético Nacional - Lunes 8 de diciembre a las 5:15 PM

Grupo B

Deportes Tolima vs. Fortaleza CEIF - Lunes 8 de diciembre a las 3:00 PM

Independiente Santa Fe vs. Atlético Bucaramanga - Lunes 8 de diciembre a las 7:20 PM