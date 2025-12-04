Tres equipos de la Liga BetPlay cambian de sponsor: Dos marcas inglesas entran con todo al mercado Colombiano

Varios equipos del Fútbol Profesional Colombiano están planteando el cambio del proveedor de sus indumentarias y algunos ya tendrían confirmadas las marcas que los vestirán a partir del 2026. Deportivo Independiente Medellín, Once Caldas y la anterior Equidad, que ahora pasará a llamarse Internacional de Bogotá, fueron unos de los que han coqueteado con estas instituciones, aunque en las últimas horas se filtraron las multinacionales que estarían detrás de estos negocios.

En primer lugar, Reebook, empresa inglesa, decidió entrar al mercado colombiano con todo quedándose con dos de los elencos más importantes y tradicionales de nuestro país. Deportivo Independiente Medellín y Once Caldas habrían sido firmados por esta marca, que sería el proveedor de ellos pro al menos un año, a la espera de que ambos lo hagan oficial. Se rumora que, por ahora, hay una negociación abierta para que este mismo sponsor se encargue de surtir a uno de los dos elencos de Cali, sin filtración o confirmación por ahora.

Por otro lado, la antigua Equidad, y ahora, Internacional de Bogotá, estarían inmersa en un negocio importante con Umbro, marca inglesa que anteriormente patrocinó a América de Cali e Independiente Santa Fe, entre algunos otros de nuestro país y del continente. Se espera que en los próximos días, primeramente, se presente todo lo relacionado con el club para dar a conocer la nueva indumentaria.