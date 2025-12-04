“Podemos trabajar en conjunto”, Dayro Moreno reveló que ha pensado en abrir su OnlyFans mientras coqueteaba con una mujer

Este jueves 4 de diciembre quedará marcado en la época como el día en que Dayro Moreno se enfrentó a 20 mujeres en un video bastante viral publicado por el creador de contenido ‘Andresitow’. Allí, en un formato ya conocido, el delantero se enfrentó a varias mujeres con el fin de encontrar a su chica ideal mediante preguntas rápidas en la primera ronda, y otras con más paciencia en la segunda y tercera.

A pesar de que varias llegaron con la intención de intimidarlo, el goleador iba dispuesto a hacer goles fuera de la cancha y quedarse con algunas de ellas. En principio, hizo match con una reconocida creadora de contenido que suele participar en este tipo de videos y que además se dedica al mundo de OnlyFans generando contenido para adultos, tal como lo dejó saber mientras tenía una charla con el futbolista, mismo que le dio hasta un pico.

Durante la acalorada conversación, ella le preguntó si a ´le no le molestaba salir con una mujer que se dedicara a este tipo de trabajos, a lo cual él, sin tapujos, le dijo que no tenía problema con eso. Siguiendo por esta línea, ella le insinuó que a él le iría bastante bien creando contenido para plataformas pagas con el fin de tener “otra entradita”, a lo cual el delantero dejó sorprendidos a todos con su respuesta.

“Hasta me volvería eso... lo he pensado, podemos trabajar en conjunto”, fue la respuesta que le dio Dayro Moreno siguiendo el juego y revelando uno de sus secretos. A pesar de que fue en tono jocoso, no se descarta que en algún momento el jugador se decida a abandonar los terrenos de juego y probarse en este tipo de campos, aprovechando su fama y ganándose más reconocimiento de otro tipo de públicos.

Dayro Moreno se besó a dos hermanas en el mismo video

Durante la misma dinámica, la hermana de la mujer que le consultó por su OnlyFans se presentó y también se atrevió a darle un pico al goleador, siendo dos de las finalistas y que, además, fueron las que más coquetearon con el delantero que se robó bastantes corazones a lo largo de la grabación y dejó momentos para la historia del FPC, alimentando así la personalidad irreverente que muchos ya conocían, pero que nadie había podido confirmar.