“Escorts, influencers y travestis”, supuesta fiesta de Jorge Carrascal casi acaba con el matrimonio de varios de sus compañeros

Uno de los jugadores colombianos que goza de uno de los mejores presentes en toda su carrera es el volante creativo Jorge Carrascal, quien, desde su arribo al Flamengo de Brasil, ha vuelto a estar en el radar de muchos por su cercanía con Colombia y sus constantes titularidades, mismas que le valieron para ser una de las piezas clave en la obtención de la ‘Gloria Eterna’ marcando gol en la semifinal y jugando los 90 minutos del partido definitivo ante Palmeiras.

Ante semejante gesta, los futbolistas decidieron hacer una celebración histórica, misma que al parecer fue encabezada por Jorge Carrascal y que, según medios brasileños, se salió bastante de control ante la presencia de múltiples personalidades famosas del país, escorts y hasta travestis que llegaron para animar lo que pintaba ser un festejo tranquilo y sin mayor relevancia.

Aunque por ahora no hay nada confirmado, la información que se maneja es que varios de los jugadores, entre los que estarían Erick Pulgar, Leo Fernández y varios más, incurrieron en aparentes infidelidades a sus esposas que los tendrías con problemas graves en sus hogares después de semejante ágape.

Más allá de lo que sucedió fuera de las canchas y en la vida personal de los jugadores, ellos nuevamente tienen una cita con la historia ante la latente opción de ser campeones del Brasileirao una vez más y porque no, tener otra fiesta tranquila como estas que termine por dañar hogares, pero que los deje sentados en el olimpo de la historia del club.