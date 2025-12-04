En el fútbol también hay raponeros: Jugador recibió papel con tácticas de su entrenador y un rival se lo quitó para vacilarlo

Una de las escenas más curiosas del día se dio en el fútbol alemán en una jornada donde se adelantaron partidos de la Pokal (copa de este país), donde el Herta Berlín se enfrentó en un mano a mano ante el Klaiserslautern. Allí, en medio de una fatídica goleada que sufrió la visita por 6 a 1, se dio un momento bastante divertido entre dos de los jugadores en cancha por cuenta de uno de los estrategas que al parecer tenía tanto que decir que prefirió escribirlo y pasárselo a uno de ellos.

Mientras transcurrían los últimos minutos del juego, el entrenador visitante decidió hacer algunos cambios tácticos que manifestó en dicha hoja que le hizo llegar a uno de los jugadores que estaban en el terreno de juego. Allí, uno de los rivales, al percatarse, decidió no contenerse y rapárselo de las manos, reteniéndolo mientras lo leía detenidamente, una vez acabó y tras la rendición de su oponente, quiso vacilarlo devolviéndole la nota aunque siendo completamente ignorado.

Ante esto, decenas de personas se han burlado de la situación y no solo en Alemania, pues es bastante inusual que este tipo de cosas sucedan y que, a pesar de la goleada, el afectado, que en este caso fue el jugador al que pusieron a perder, reaccione de forma tan pacífica y resignada, quizá dejándose llevar pro el contexto del resultado que no podría variar mucho más de lo que ya iba en ese instante.