Con calma y buena letra, papá

El panorama es claro. No tiene obstáculo alguno. El líder del cuadrangular A es Junior, y con la primera opción de alcanzar el objetivo principal, clasificar a la final. Sin ser un equipo que enamore con su fútbol, pero si con la tenacidad, el empuje, y “perrenque” de un equipo combativo dentro de la cancha. Y sus líderes han tenido que ver mucho en esto: Teo, Báez, Didier, Chará, y su técnico Alfredo Arias, que ha logrado más de lo normal para hoy tener al juniorismo adportas de soñar con la décimo primera estrella.

Pero ojo... Aún no se ha logrado nada. Si bien hoy es el firme favorito, aún faltan dos jornadas muy decisivas, y con equipos que todavía tienen posibilidades, como América, Nacional y Medellín, de llegar a la final. El empatarle al “verde paisa” en Ditaires, y ganarle en Barranquilla, le dió un plus extraordinario al onceno rojiblanco, y mucho optimismo a una hinchada que no creía en su equipo. Razones tuvieron durante toda la fase regular para estar incrédulos antes de comenzar los cuadrangulares, sin embargo, ahora, el panorama es distinto. La Juniormania se tomó a “la arenosa”, y muchos corren a buscar una boleta para no perderse el duelo ante América. Lo malo es que el tema ya es complejo. Se agotaron las entradas!!. Así es esta historia.

Por tradición, en Barranquilla se sufre de la mano de Junior. El último juego ante Nacional fue fiel muestra de ello. Pero ganó y eso fue lo más importante. Ahora, hay un camino que sólo ellos sabrán si lo hacen sencillo o difícil. Si la banda de Arias derrota a América, y hay un empate en el clásico paisa, “el tiburón” se clasificará de manera anticipada a la final. Si gana DIM, al igual que papá, también pasa Junior. Súmele el hecho de que “tiburones y escarlatas” jugarán conociendo el resultado entre Nacional y Medellín. Un extra que prima a la hora de saber cómo plantear un partido tan decisivo en El Metropolitano.

Lo bueno de toda esta historia es que en el interior del plantel rojiblanco se respira un buen ambiente, lejos de favoritismos y suspiros de ganadores por adelantados. No. Aquí todo es con calma y buena letra. Caminando lento, pero a paso firme, a sabiendas de que aún no se ha ganado nada. Qué no juegan bien? Que carajos importa!! Con medio cero, alcanza. Con gol de nalga, también. De chiripas, me vale.. Pero se gana y eso es lo que llevará al tiburón a navegar en las aguas de la tranquilidad y el éxito.

VAMOS PAPÁ, QUE SÍ SE PUEDE!!!

POSDATA: Me han preguntado qué cómo van mis pronósticos en el sueño.. Acaso no lo recuerdan? Jajajaja.. Voy bien.