Medellín y Nacional se ‘agarraron’ en redes sociales para definir qué equipo llena menos en un estadio

Uno de los partidos más atractivos de nuestro país es el clásico paisa que se disputa de manera bastante regular entre el Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional. A pesar de que el antecedente más reciente fue un roñoso 0 a 0, es un duelo que acostumbra a dar emociones, goles, y lo más importante, momentos picantes dada la rivalidad entre los dos, contando los piques entre sus hinchas que compiten por ser la mejor banda de la ciudad.

Teniendo en cuenta esto, y dado el contexto del próximo juego por cuadrangulares del jueves 4 de diciembre, donde ambos podrían seguir en carrera por la final o simplemente despedirse del año de liga y dejar toda su esperanza en la copa donde los dos jugarán los partidos definitivos para certificar al campeón. De hecho, los mismos clubes se han encargado de cargarse en reiteradas ocasiones, aprovechando la cantidad de cruces que se están dando entre ambos en instancias definitivas.

En la última de ellas, hubo un pequeño ‘agarrón’ a causa de una post del elenco verdolaga haciendo alusión a la cantidad de boletas disponibles que hay en la tribuna norte, misma que pertenece a la barra del DIM y donde parece no haber mucho movimiento dado el presente del equipo. Ante esto, en el ‘Poderoso’ hubo cierto malestar, a tal punto que subieron una foto del recordado 5 a 0 sobre su rival en el estadio Polideportivo Sur, donde la tribuna estaba semillena por el público local, además de compartir otra donde resaltan a Brayan León, uno de los mayores verdugos de Nacional en los últimos años.

Tras esto, las redes se han encendido y han dejado la emoción para el juego, donde ambos se juegan mucho más que solo tres puntos, pues el orgullo y honor de cada institución pesa, cosa que se hará sentir desde el pitazo inicial.