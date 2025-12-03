Leyenda estadounidense puso a Colombia como sorpresa en la Copa del Mundo durante evento en Washington

En el primer panel previo al Final Draw de la FIFA, celebrado en el Centro Kennedy de Washington D. C., Marcelo Balboa, Dunga, Luis Hernández y Atiba Hutchinson compartieron recuerdos, anécdotas, pronósticos y sus apuestas personales rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Dunga relató uno de los momentos más intensos de su carrera: el partido del 4 de julio contra Estados Unidos, en plena celebración de la independencia. “Fue uno de los juegos más difíciles para Brasil”, dijo. “Mucha gente no entiende la presión. Había imágenes, expectativas, calor insoportable… Estados Unidos no tenía tradición futbolística, pero sus jugadores lo dejaron todo en la cancha. Eran un país que venía creciendo y nosotros teníamos que superar todo eso. Eso es lo lindo del futbol: no sabes si estás listo hasta que el momento llega”.

Hutchinson expresó su admiración por sus compañeros de mesa y afirmó que, como muchos canadienses, está orgulloso de apoyar a Canadá en un evento histórico como este. Luis Hernández, por su parte, recordó los cuatro goles que marcó con México en mundiales y celebró que el Estadio Azteca viva su tercera inauguración en una Copa del Mundo.

Además, el Matador anticipó la energía que se vivirá en nuestro país: “En México, CDMX, Guadalajara y Monterrey se va a vivir una gran fiesta; tenemos música, gastronomía y mucha pasión, algo muy importante para este 2026”.

Sobre favoritos, sorpresas y figuras que marcarán el torneo, las leyendas dejaron pistas: Para Luis Hernández, la gran sorpresa será Marruecos; aunque desea que México gane, ve como candidatos más fuertes a Brasil, Francia o Inglaterra.

Hutchinson apuesta por España como campeón y confía en que la generación canadiense pueda hacer historia. Dunga aseguró que Brasil debe ganar, sobre todo porque hace 24 años no levanta la Copa y la última vez fue precisamente en Estados Unidos; su “caballo negro” sería un equipo africano. Marcelo Balboa eligió a Colombia como sorpresa, y puso en la pelea por el título a España o Portugal.

Dunga aseguró que Kylian Mbappé será una de las grandes figuras del Mundial: “Está disfrutando mucho el futbol ahora mismo”. Para Hutchinson, el jugador a seguir será Jamal Musiala. Luis Hernández apostó por Erling Haaland como la gran explosión de 2026. Así arrancó la cuenta regresiva del sorteo final del Mundial 2026, en una charla donde las memorias, la pasión y el corazón futbolero tomaron la palabra en Washington D. C.