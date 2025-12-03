Equipo finalista del FPC estaría próximo a trastearse para un municipio cercano a Bogotá

Real Cundinamarca acaba de jugar uno de los partidos más importantes en su historia, peleando directamente su ascenso a primera división ante un poderoso Cúcuta Deportivo que se hizo sentir dentro y fuera del terreno de juego, perdiendo la final del segundo semestre del año, pero dejando una imagen bastante aceptable que terminó poniendo en el mapa a varios de sus jugadores, en especial al portero Cataño, quien fue la figura del día.

A pesar de todo lo que esto representa para la corta historia de la institución, se podría dar un cambio bastante sustancial de cara al año 2026, que sería una modificación importante teniendo en cuenta que la mayoría de sus puntos fueron conseguidos en Bogotá, donde oficiaron como locales en el estadio del Olaya, o por momentos lo fueron en el Metropolitano de Techo, todo sin salir de Bogotá tras el cambio de nombre de Real Soacha a Real Cundinamarca.

Ahora, parece que le harán más honor a su departamento, pues el club habría decidido trastearse para el estadio de Mosquera, mismo que cuenta con una capacidad de poco más de 5.000 asistentes y que sería sede del finalista del torneo para el siguiente año, cosa que representa un avance grande para el municipio y que dejaría al club como único representante de este escenario deportivo, donde podrían ir clubes importantes como el Quindío, Real Cartagena o Envigado.