América de Cali recibió multimillonaria demanda de Racing por incumplimientos en la reventa de Juan Fernando Quintero

Uno de los equipos que más invierte año a año en su plantilla dentro de nuestro país ha sido el América de Cali, que en los últimos mercados, ha desembolsado una buena cantidad de dólares en varios fichajes que, en su mayoría, ninguno ha rendido lo que se esperaba, partiendo del más importante de todos, el volante creativo de la Selección Colombia, Juan Fernando Quintero.

Con un desembolso que torna los 2.5 millones de dólares, el equipo ‘escarlata’ tuvo la oportunidad de tener en sus filas a uno de los jugadores más icónicos de la última generación de nuestra nación y que, además, llegó siendo campeón de la Copa Sudamericana y con la plenitud de poder dar lo mejor en la institución, de Cali, cosa que nunca pudo darse y que terminó dejando al futbolista expuesto ante los hinchas y con cierto resentimiento teniendo en cuenta lo que costó su compra.

Eso sí, al ser vendido a River, se recuperó la inversión casi en su totalidad y se reinvirtió en otros nombres que tampoco rindieron, pero que llegaron con menos expectativas de las que cargaba JuanFer, pero que jamás se cumplieron. Tras su pase al equipo ‘millonario’, se ha vuelto a ganar el cariño de los hinchas de la institución en la que ya es ídolo, cosa que le facilitó su ingreso nuevamente al club.

¿Por qué Racing demandó al América de Cali?

Justo al momento de la venta de Juan Fernando Quintero al América, se habría incluido una cláusula de contrato que prohíbe por completo la reventa del futbolista a otra institución del fútbol argentino que se incumplió con su posterior traspaso a River, donde terminaron gozando del jugador exRacing, quien además les ha marcado gol y dejando en evidencia nuevamente esta condición que al parecer fue incumplida.

Según la información compartida por el periodista Pipe Sierra, el dinero solicitado por el club sería de 3 millones de dólares ante la falta de este contrato, siendo una cifra que en este momento parece impagable y que llevaría a los escarlatas a refugiarse en el ‘Derecho al trabajo’ ante la FIFA y la IFAB por esta penosa situación que, seguramente, tomará meses en resolverse y que puede ser una gran perdición para los caleños, quienes no disfrutaron de JuanFer y que ahora, podrían quedar en números rojos.