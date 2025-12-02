Ministerio de Deporte le quitó el reconocimiento deportivo al Pereira y peligra su participación en la próxima asamblea de Dimayor

Uno de los equipos que peor la ha pasado durante este año 2025 ha sido el Deportivo Pereira. A pesar de los incesantes intentos por parte de directivos, cuerpo técnico y jugadores por hacer una campaña decente que los volviera a posicionar como uno de los protagonistas de liga, poco se pudo hacer después de que los problemas financieros se comieran la estabilidad del club.

Ahora, después de que la empresa fuera vendida y de un sinfín de cambios en la estructura deportiva, partiendo por la salida de Rafael Dudamel de la dirección técnica y la partida de varios de los futbolistas por falta de pagos, el Ministerio de Deporte comunicó su decisión de retirarle el reconocimiento deportivo a la institución, cosa que, aunque ya no están en competencia y parece no afectar dando tiempo para solucionar estos problemas económicos, a corto plazo puede tener implicaciones que dejen al club mal parado ante la Dimayor.

Y es que en los próximos días, se dará una reunión de Dimayor con todos los elencos filiados para definir el calendario del año 2026 y poder hablar sobre las situaciones del Pereira y del Atlético Huila, pero que, con la situación administrativa del ‘Matecaña’, no podrían hacer parte de la misma, cosa que podría acarrear problemas bastante graves y se podría tratar la posibilidad de que la institución, en caso de no volver a una estabilidad óptima que prime por la competencia, pueda llegar a descender a segunda.

Según la cuenta de El VBar de Caracol, el club tiene 10 días para demostrar que sí se han hecho los pagos al plantel para poder volver a tener el reconocimiento, en caso de que no, la medida podría ser permanente y ya se hablaría de un problema mucho mayor para todos los implicados y una reestructuración de la temporada 2026 en el FPC, posiblemente sin el elenco ‘Matecaña’.