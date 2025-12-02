¿Cuánto sabes sobre Ousmane Dembélé?

Aunque muchos lo veían como una promesa frágil, ha sabido construir un palmarés respetable, incluyendo la Copa del Mundo de 2018 con la selección francesa. Foto: Freepik.

Aunque muchos lo veían como una promesa frágil, Ousmane Dembélé ha sabido construir un palmarés respetable, incluyendo la Copa del Mundo de 2018 con la selección francesa.

Nació en Vernon, Francia, y juega como delantero o extremo en el Paris Saint‑Germain (PSG) y en la selección de Francia. Destacado por su regate, velocidad y agilidad, ha evolucionado hacia un perfil más goleador, convirtiéndose en uno de los atacantes más decisivos de Europa.

Es hijo de Ousmane Dembélé Sr., de Mali, y de Fatimata Dembélé, de Mauritania. Sus padres emigraron a Francia con la esperanza de construir una vida mejor, y fue en ese entorno que Ousmane comenzó a jugar fútbol y a forjar su identidad y sus sueños.

Pon a prueba tus conocimientos sobre su vida y su trayectoria.

1. ¿En qué año nació Ousmane Dembélé?

a) 1995

b) 1996

c) 1997

2. ¿Cuál fue su primer club profesional en la Ligue 1?

a) Stade Rennais

b) Paris Saint‑Germain

c) Borussia Dortmund

3. ¿En qué año se incorporó al club alemán Borussia Dortmund?

a) 2015

b) 2016

c) 2017

Ousmane Dembélé. Aunque muchos lo veían como una promesa frágil, ha sabido construir un palmarés respetable, incluyendo la Copa del Mundo de 2018 con la selección francesa. Foto: Wikipedia.

4. ¿Qué título ganó con Borussia Dortmund en 2017?

a) Bundesliga

b) DFB-Pokal (Copa de Alemania)

c) Champions League

5. ¿En qué año fichó por FC Barcelona?

a) 2017

b) 2018

c) 2019

6. ¿Cuántas veces ganó la liga española (La Liga) con Barcelona?

a) 0

b) 1

c) 2

7. ¿En qué año dejó Barcelona para unirse al Paris Saint‑Germain?

a) 2022

b) 2023

c) 2024

8. ¿Qué número usa en su jersey del Paris Saint‑Germain?

a) 9

b) 10

c) 11

9. ¿Qué gran título ganó Paris Saint‑Germain en 2025 con Dembélé en el equipo?

a) Europa League

b) UEFA Champions League

c) Copa de la UEFA

10. ¿Qué hecho caracteriza su estilo de juego?

a) Solo usa su pierna derecha para remates

b) Juega como portero ocasionalmente

c) Es ambidiestro — puede jugar con ambos pies

11. ¿Qué rasgo señala su evolución reciente como futbolista con PSG?

a) Pleno dominio ofensivo, goles + asistencias + despliegue

b) Jugador cada vez más irregular

c) Cambió de posición para ser defensa

12. Una de las razones por las que se le considera un “talento completo” es porque:

a) Tiene gran velocidad y técnica, y puede jugar con ambos pies

b) Domina solo el juego aéreo

c) Es especialista únicamente en penales

RESPUESTAS:

1 c / 2 a / 3 b / 4 b / 5 a / 6 c / 7 b / 8 c / 9 b / 10 c / 11 a / 12 a

ACIERTOS:

1-4 Principiante: Puedes intentarlo de nuevo, sin hacer trampa.

5-8 Intermedio: ¡Buen trabajo! ¿Qué preguntas hubieras incluido en este quiz?

9-12 Avanzado: ¡Excelente! Eres un verdadero fan de este futbolista.