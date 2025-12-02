Así se vivirá el sorteo que decide el destino mundialista

Un total de 48 selecciones disputarán, por primera vez en la historia del evento, la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se realizará, también por primera vez, en tres países. Foto: Adidas / FIFA.

A menos de 200 días del comienzo de la primera Copa Mundial de la FIFA con 48 selecciones, te compartimos los detalles del procedimiento para determinar la composición de los 12 grupos que conformarán la primera fase del torneo.

Se trata del sorteo final, uno de los momentos más emocionantes en el camino hacia el título mundial, que se realizará el viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D. C., la capital estadounidense.

El evento reunirá a los técnicos y directivos de las selecciones clasificadas, y de las que aún siguen en contienda. Será entonces que las 48 selecciones participantes conocerán la ruta a seguir para conquistar el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 el domingo 19 de julio de 2026 en Nueva York - New Jersey.

Vale la pena recordar que un total de 48 selecciones disputarán, por primera vez en la historia del evento, la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se realizará, también por primera vez, en tres países.

¿CÓMO FUNCIONA?

La ceremonia del sorteo asigna los equipos a los grupos según un proceso estructurado diseñado para equilibrar la equidad competitiva con la diversidad geográfica.

• Los 48 equipos se ordenan en bombos según su clasificación mundial de la FIFA. Los equipos de cada bombo se sortean en grupos hasta completar 12 grupos de cuatro equipos cada uno. El proceso comienza con los equipos del bombo mejor clasificado y continúa con los bombos subsiguientes.

• Los grupos de la A a la L no pueden tener más de un equipo de cada región, excepto la UEFA, el organismo rector de Europa. Cada grupo debe tener al menos un equipo europeo y no más de dos.

• México, como país anfitrión, jugará el primer partido del torneo en Ciudad de México el 11 de junio. Ha sido automáticamente ubicado en el Grupo A. Estados Unidos, como país anfitrión, ha sido asignado al Grupo D. Canadá, como país anfitrión, ha sido asignado al Grupo B.

• La FIFA ha introducido un nuevo sistema para las fases eliminatorias que impedirá que los cuatro primeros clasificados se enfrenten hasta al menos las semifinales. Este enfoque garantiza que España, Argentina, Francia e Inglaterra no puedan enfrentarse antes de la fase final si ganan sus grupos.

• El sorteo iniciará con las selecciones del Bombo 1, las cuales se distribuirán desde el Grupo A al Grupo L. A continuación, se procederá a sortear los Bombos 2, 3 y 4, en ese orden.

• En principio, ningún grupo tendrá dos selecciones de la misma confederación, con la única excepción de la UEFA, representada por 16 selecciones. Cada grupo tendrá como máximo dos selecciones de la confederación europea.

LOS BOMBOS

Los bombos son grupos de equipos que se utilizan para organizar el sorteo y garantizar el equilibrio competitivo. Evita que los equipos más fuertes se enfrenten entre sí en la fase de grupos y distribuye los enfrentamientos competitivos entre todos los grupos.

De los 42 países clasificados, 39 se dividen en cuatro bombos, según lo determinado por la Clasificación Mundial Masculina de la FIFA de noviembre de 2025. El sistema funciona de la siguiente manera:

• Bombo 1 – Contiene a los cabezas de serie del torneo: los tres países anfitriones (Estados Unidos, Canadá y México), además de los nueve equipos mejor clasificados. Esto incluye a España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

• Bombo 2 – Incluye a los siguientes 12 equipos mejor clasificados: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

• Bombo 3 – Incluye a Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

• Bombo 4 – Incluye a Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, cuatro equipos que disputan los playoffs europeos y dos que disputan los playoffs intercontinentales.

LAS CLAVES DEL REPECHAJE

• El repechaje de la UEFA determina los cuatro últimos equipos europeos que se clasificarán para el Mundial de 2026. A diferencia de los formatos tradicionales, estos partidos son de eliminación directa. Las semifinales están programadas para el 26 de marzo de 2026 y las finales se jugarán el 31 de marzo.

• El repechaje intercontinental determina las dos últimas plazas para el Mundial de 2026 de selecciones no europeas. Está programado del 23 al 31 de marzo, y los cuatro partidos se jugarán en México (en Guadalajara y en Monterrey).

CALENDARIO GENERAL

Fase de Grupos: 11-27 de junio

Ronda de 32: 28 de junio-3 de julio

Octavos de Final: 4-7 de julio

Cuartos de Final: 9-11 de julio

Semifinales: 14-15 de julio

Tercer Puesto: 18 de julio

Final: 19 de julio

FUENTES: FIFA, ESPN Y WLTX