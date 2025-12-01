Luis Fernando Montoya fue uno de los invitados especiales de J Balvin en su concierto

El mega concierto “Hecho en Medellín” de J Balvin no solo batió récords de asistencia y reunió a más de 25 estrellas en el escenario. La noche del sábado quedó marcada por un momento de profundo significado humano y social: el homenaje a Luis Fernando “El Profe” Montoya, exdirector técnico del Once Caldas y símbolo nacional de resiliencia.

Montoya, el hombre que llevó al fútbol colombiano a la gloria continental con la Copa Libertadores de 2004, asistió por primera vez en su vida a un concierto en vivo. El artista urbano se encargó personalmente de su traslado y bienvenida, recibiéndolo en los camerinos del Atanasio Girardot junto a su familia.

La emotividad del encuentro fue compartida por J Balvin en sus redes sociales, donde publicó varias historias de Instagram, destacando la visita del “Profe”. Visiblemente conmovido, el cantante expresó la inmensa motivación que la presencia de Montoya le inyectó para su espectáculo: “Ahora sí se me arregló el día, con esto ya tengo energía, hermano, para todo el concierto, llegó la mejor visita, vine con el maestro aquí, el señor, ese man ya me trajo toda la motivación y toda la energía”.

El gesto de Balvin fue aún más significativo al enfatizar que él fue el único capaz de lograr que Montoya, quien quedó cuadrapléjico tras un atentado en 2004, saliera de casa para disfrutar de un evento masivo: “Lo saqué de la casa, el único que ha podido traerlo a un concierto por primera vez, eso es todo”.

A pesar de contar con invitados de la talla de Daddy Yankee, Maluma y Farruko, el público fue unánime: la ovación más grande de la noche se la llevó el “héroe de la vida real”.

El homenaje unió dos esferas de la cultura paisa, el deporte y la música, en un reconocimiento al inquebrantable espíritu de lucha de Montoya. Su presencia, en su silla de ruedas y asistido con oxígeno, sirvió como un poderoso recordatorio de que la voluntad humana es capaz de superar las más grandes adversidades, convirtiendo su visita en el punto más alto y emotivo de la histórica jornada.