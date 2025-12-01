“Junior días mañana”, Teófilo Gutiérrez mostró su lado feliz tras ganarle a Nacional en el último minuto

Uno de los jugadores más importantes en la historia reciente del Junior de Barranquilla ha sido el atacante Teófilo Gutiérrez, quien se ha encargado de meterse en el corazón de los hinchas y en los libros del elenco Tiburón donde está muy cerca de acceder a una nueva final y pelear por la que podría ser la estrella número 11 para el equipo costeño donde sigue brillando a su ya avanzada edad.

Más allá de esto, el futbolista fue uno de los que más felicidad mostró después de haberle sacado cuatro puntos de seis a Nacional, que ha sido su más cercano perseguidor en el cuadrangular, y mismo que cedió bastante terreno dejando a los tiburones dependiendo completamente de sí mismos y hasta dándoles el lujo de que puedan empatar uno de los dos juegos que les restan, siempre y cuando el otro lo ganen, que es lo que todos esperan.

En la zona mixta, después de lo que fue el triunfo agónico ante los verdolagas, Teo mostró su lado juniorista con una felicidad que lo desbordaba y que dejaron estas declaraciones: “Hicimos las cosas bien, de principio a fin y la gente estuvo espectacular... estaba tranquilo porque habíamos hecho las cosas bien, el segundo gol da la tranquilidad y después la gente empujó mucho... Lo más importante es que la gente disfrutó, se va contenta y Junior días mañana”.