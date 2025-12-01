Jordan Barrera se mandó un soberbio golazo de chilena con Botafogo: Es el primero con esa camiseta

En el Arena Corinthians, bajo la presión del Brasileirão, Jordan Barrera ejecutó una chilena espectacular que se convirtió en su primer gol con el Botafogo y en un firme candidato al gol de la temporada. Fue un destello de talento puro en un contexto de alta exigencia, demostrando que el joven mediocampista tiene el temple para definir los momentos cruciales.

El partido entre Botafogo y Corinthians, dos históricos rivales, se desarrollaba con la fricción y el nerviosismo típicos de un encuentro de la Serie A. El marcador se encontraba empatado 1-1 y ambos equipos luchaban por la posesión y la ventaja, conscientes de que tres puntos en esta etapa del campeonato eran vitales para sus aspiraciones (Botafogo, luchando por la punta, y Corinthians, buscando consolidarse en puestos de clasificación a copas). La tensión era palpable y el juego se había cerrado en la mitad de la cancha, esperando que una jugada individual rompiera el esquema. Es en este escenario de empate y presión donde Jordan Barrera, de 19 años, decidió tomar el protagonismo.

El momento de la magia llegó en el minuto 65. Tras un centro preciso, aunque ligeramente pasado, al área del Corinthians, la defensa local intentó despejar. El balón se elevó y tomó altura, quedando suspendido por un instante. La acción parecía destinada a un cabezazo o un simple despeje, pero Barrera leyó la trayectoria de forma diferente. Sin pensarlo dos veces y sin dejar que el balón tocara el césped, el colombiano se lanzó hacia atrás con una coordinación atlética impresionante. Elevó las piernas y conectó la pelota con una potencia asombrosa. El remate, una ejecución técnica perfecta de chalaca, salió disparado como un misil, superando la estirada del portero corinthiano y anidándose en la red.

El gol no solo fue estético, sino trascendental. Significó el 1-2 parcial a favor del Botafogo y desató la euforia en el banquillo del Fogão. Aunque el partido culminaría con un empate 2-2 tras un postrero gol del Timao, la anotación de Barrera se llevó todos los reflectores. Los medios deportivos, tanto brasileños como internacionales, no tardaron en calificar la acción como una “obra de arte” y un “gol de antología”. Para Jordan Barrera, un jugador que llegó a Brasil con la promesa de aportar creatividad y gol, esta chilena representa su carta de presentación definitiva, demostrando que tiene la capacidad no solo de participar en el juego, sino de regalar momentos inolvidables que le dan la vuelta al mundo.

Este golazo no es un simple número en la estadística; es un hito personal. Con él, Barrera confirma su adaptación y su valía dentro de un campeonato tan exigente como el brasileño, dejando claro que su nombre será uno a seguir de cerca en el panorama futbolístico.