Referente de Millonarios decidió retirarse del fútbol profesional

Millonarios anunció hace pocos minutos el retiro como futbolista profesional de la futbolista Tatiana Ariza, quien se desempeñaba como capitana del equipo y que en la temporada anterior era la máxima referente de la plantilla, pero que, después de una larga trayectoria en el extranjero y nuestro país, contando la Selección Colombia, decidió poner fin a su camino en el deporte profesional.

"Millonarios FC agradece a Tatiana Ariza, quien hoy anuncia su retiro como jugadora profesional. ​Gracias por tu pasión con la camiseta Embajadora, tus 15 goles Azules y una carrera especial con la selección Colombia: campeona y goleadora del Sudamericano Sub-17 en 2008, además de 4 Mundiales y 2 Juegos Olímpicos disputados. ​Es un honor que una histórica de Colombia se despida en nuestra casa. ¡Gracias por tu fútbol, Tati!“, fueron las palabras que le dedicaron a la futbolista en uno de los días más importantes de su carrera.

En comentarios, varios hinchas le han dedicado palabras de agradecimiento por su entrega al equipo, además de los goles y alegrías. Por otro lado, muchos esperan que ella pueda seguir vinculada a la institución en la parte administrativa, o, por otro lado, fomentando el desarrollo del fútbol femenino dentro y fuera de Millonarios.

Revelan qué es lo que falta para que Millonarios cierre a su flamante fichaje de cara al 2026

Millonarios se encuentra apenas cerrando un difícil año para la institución, los jugadores, los dos cuerpos técnicos que han estado durante el año en el banquillo y además, los hinchas, que se ha cansado de hacer protestas y reclamos en contra del manejo que se le está dando al equipo. Ante esto, desde la última eliminación de la institución en la fase regular de la Liga BetPlay, los directivos se han encargado en dirigir su mirada al 2026 desde ya.

Para esto, la contratación de un nuevo director deportivo extranjero, como el argentino Ariel Michaloutsos, ya deja un indicio de los errores que se han detectado y los planes de mejora a implementar, teniendo en cuenta que uno de los nombres más criticados ha sido el de Ricardo ‘El Gato’ Pérez, quien se desempeñaba en este rol antes y que, por ahora, seguiría formando parte de la junta directiva dentro del equipo bogotano.

Ahora, y tras la llegada de este nuevo ladrillo en la conformación del club, el elenco habrían decidido meter presión para acelerar la contratación del jugador Mateo García, quien sería una de las compras más grandes en la historia del club y que podría representar un avance grande en el medio campo del plantel de cara a lo que se viene en el 2026.