Nació el bebé de Mariana Pajón y tomó por sorpresa a sus seguidores con el anuncio

La llegada del primer hijo de la medallista olímpica Mariana Pajón se convirtió este 30 de noviembre en una de las noticias más celebradas por los colombianos. Aunque desde hace varios días se sabía que la deportista había ingresado a una clínica de Medellín para el nacimiento, los detalles sobre el parto y el estado del bebé se habían mantenido en reserva, generando expectativa entre miles de seguidores que han acompañado a la triple campeona del mundo a lo largo de su carrera.

Para leer: “Bebé Pelluard Pajón”, el conmovedor video con el que Mariana Pajón anunció que está embarazada

La espera terminó cuando Mariana Pajón publicó en su cuenta de Instagram la primera fotografía de su hijo, una imagen que rápidamente enterneció a sus admiradores y confirmó que tanto la madre como el pequeño se encuentran en perfecto estado. La deportista acompañó la instantánea con un mensaje lleno de amor, convirtiendo la publicación en uno de los momentos más emotivos de su vida pública.

La primera foto de Théo, el hijo de Mariana Pajón

En la imagen se ve a Théo, aún en la clínica donde nació, acostado en su cuna y aparentemente dormido con serenidad. El bebé aparece vestido con un pantalón verde y un delicado saco tejido blanco, que deja ver sus diminutas manos. La escena, cálida y sencilla, refleja la ternura del momento y el profundo significado que representa esta nueva etapa para la campeona.

La publicación también reveló datos que hasta ahora no se conocían: Théo nació el 28 de noviembre del 2025, pesó 3.8 kilos y midió 51 centímetros. Estas cifras dejaron ver que el bebé llegó al mundo en perfectas condiciones y que la familia está celebrando con alegría el inicio de esta etapa.

Como era de esperarse, los comentarios llenos de felicitaciones no tardaron en aparecer. Figuras del entretenimiento y del deporte se unieron al festejo. La cantante Paola Jara, quien también dio a luz recientemente a su hija Emilia, dejó emoticones con caritas de enamorados. Su gesto generó reacciones entre internautas que la cuestionaron por su decisión de no mostrar aún el rostro de su pequeña, aunque la mayoría centró sus mensajes en la alegría por el nacimiento de Théo.

Otros famosos también se hicieron presentes, entre ellos Carolina Cruz, Andrea Escobar, Miranda, Sebastián Yepes, Juan Arbeláez y el ciclista profesional Juan Naranjo, quienes enviaron palabras de cariño, admiración y apoyo. La ola de mensajes sigue creciendo, reflejando el impacto que tiene Mariana tanto en el deporte como en el corazón de los colombianos.

Una espera contada día a día

Desde el 25 de noviembre, la bicicrosista había compartido con sus seguidores que ya se encontraba preparándose para conocer a su hijo. En redes sociales escribió que cada día estaban “más cerca de conocerse”, una frase que para muchos seguidores fue el anticipo de que el nacimiento ocurriría en cualquier momento.

Sin embargo, entre la emoción y la anticipación, Mariana Pajón también confesó el sentimiento agridulce de despedirse de su embarazo. Mencionó que empezaba a extrañar tener al bebé dentro de ella, sentir sus movimientos, sus pataditas y esa conexión constante de “24/7” que solo una madre puede describir. Aseguró que llevarlo en su vientre había sido un privilegio y que, aunque ya estaba lista para conocerlo, siempre recordaría con amor esa etapa que transformó su vida.

La deportista también ha hablado en ocasiones anteriores de los retos que enfrentó para llegar a este momento. En una entrevista previa, Pajón contó que había estado embarazada antes, pero perdió al bebé, una experiencia que describió como profundamente dolorosa y que hizo aún más significativo el nacimiento de Théo.