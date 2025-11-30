Jorge Carrascal sorprendió a todos con exótico baile que contagió a sus compañeros tras ganar la Copa Libertadores

La tarde del 29 de noviembre de 2025 no solo marcó la consecución de la cuarta Copa Libertadores para el Flamengo, sino que también se convirtió en la noche de la gloria personal para el mediocampista colombiano Jorge Carrascal. Tras el agónico 1-0 sobre Palmeiras en Lima, la euforia se desbordó, y la imagen de Carrascal bailando en los festejos se ha vuelto viral, simbolizando la alegría pura del triunfo y la perfecta sintonía entre el jugador y la cultura futbolística del Mengão. Este baile no es solo un festejo; es el grito de un campeón que ha alcanzado la cima continental.

La importancia de Carrascal en este logro va mucho más allá de la celebración final. Pese a haber llegado como un fichaje de mitad de año por una cifra significativa (12 millones de euros), el cartagenero se adueñó rápidamente del rol de motor creativo del equipo. Su habilidad técnica, desequilibrio en el uno contra uno y visión de juego lo convirtieron en una pieza titular indispensable para el funcionamiento ofensivo del Flamengo. De hecho, fue crucial en el camino hacia la final, anotando el gol (o forzando la jugada decisiva) que le dio la victoria en la semifinal ante Racing, un tanto que allanó el camino hacia el Monumental de Lima.

Para el futbolista, este título es la culminación del proceso más exitoso de su carrera y, sobre todo, una esperada revancha personal. Carrascal llevaba consigo la “espinita” de no haber podido disputar la final de la Libertadores de 2019 con River Plate debido a una enfermedad, un recuerdo que lo mantuvo motivado. Ganar el torneo con un gigante como Flamengo, jugando los 90 minutos de la final y siendo un protagonista influyente en el engranaje del equipo, transforma su historia: pasó de ser una “joya” con potencial a ser un campeón continental plenamente consolidado.

Por último, el video del baile de Carrascal es la síntesis de la pasión que lo llevó a Brasil. En un club cuya identidad se mezcla con la samba, la batucada y una afición ferviente, la expresión corporal de su alegría encajó a la perfección con la cultura flamenguista. Su danza, contagiada por la emoción del momento, representa el desahogo, la felicidad por el deber cumplido y el sabor de haber conquistado, ante uno de sus mayores rivales brasileños, el trofeo más prestigioso de Sudamérica, dejando un sello imborrable en la historia del Mengão.