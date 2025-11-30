Definidos los 8 equipos colombianos que jugarán torneo internacional en el 2026

En la recta final del año y a unos pocos días de conocer al nuevo campeón de la Liga y Copa BetPlay, el FPC ya definió los que serán sus representantes en copas internacionales para el 2026. Los cuatro que van a Libertadores, repartidos en dos campeones de liga, uno de copa y otro por reclasificación, así como los cuatro de Sudamericana, todos pro reclasificación, están por concretarse, aunque algunos de ellos ya saben a cuál de las dos competencias van:

Independiente Santa Fe

El equipo cardenal, al ser campeón del primer semestre del año, caerá directamente en la fase de grupos de la Copa Libertadores en 2026.

Independiente Medellín

Ha sido el mejor equipo en puntos a lo largo del año, pero sin poder consolidarse en liga. Teniendo un pie fuera de la liga, su única opción de ir a Libertadores será ganando la Copa ante Nacional. En caso de no hacerlo, podrían esperar a que otro club no los supere en puntos y pasar por reclasificación, o en caso de que todo salga mal, caer en Sudamericana.

Atlético Nacional

Con una posibilidad más real de llegar a la final de liga, en caso de ganarla, llega a fase de grupos en Libertadores, si no, depende de ganar la final de la Copa BetPlay y acceder a fase previa o si la pierde, que quede como el mejor clasificado en la tabla anual. Si nada de esto se da, irán a la Sudamericana.

Deportes Tolima

El único equipo que ya tiene un pie en la final de liga y que, si sale campeón, irán a la fase de grupos. En caso de que no, pelean aún por subir en la tabla de reclasificación y llegar a fase previa o conformarse con un cupo en Sudamericana.

América de Cali

Con opciones de poder llegar a una final de liga, podrían llegar a fase de grupos de Libertadores, ya que por reclasificación la tarea es mucho más compleja y no dependen de sí mismos. Para la ‘Mecha’ lo más probable será caer en Sudamericana.

Junior de Barranquilla

El equipo ‘Tiburón’ depende de sí mismo para llegar a la final de liga y ganarla, accediendo directamente a la Copa Libertadores. De no ser así, lo más probable es que caigan en Sudamericana.

Atlético Bucaramanga

Con su más reciente victoria ante Fortaleza, el equipo aseguró torneo internacional y la única forma de que no jueguen Sudamericana, sería saliendo campeones de la Liga y yendo a fase de grupos de Libertadores.

Millonarios

El club bogotano es el único que ya tiene segura su participación en Copa Sudamericana para el 2026, teniendo en cuenta que ya no está en ninguna competencia y que quedó inalcanzable para Fortaleza en la tabla de reclasificación.