Al árbitro se le olvidó expulsar a un jugador de Santa Fe al que le mostró doble amarilla y por poco comete un oso mundial

Una de las escenas más lamentables del fin de semana en el Fútbol Profesional Colombiano se dio en el juego entre Deportes Tolima e Independiente Santa Fe en el estadio Manuel Murillo Toro. Allí, el juez central, Diego Ulloa, ha tenido una noche bastante compleja, donde se ha refugiado en las tarjetas amarillas, a tal punto que ya ni siquiera recuerda a qué futbolistas ha amonestado y a cuáles no.

Y es que durante la segunda parte, el volante de Santa Fe, Ewil Murillo, cortó un avance prometedor del rival con una falta táctica que, según el reglamento, es de tarjeta amarilla, misma que le mostró el central, sin percatarse que ya le había mostrado la primera amarilla en el primer tiempo y dejándolo pasar como si nada, ante la mirada atónita de propios y extraños, en especial de los relatores de la transmisión, quienes no podían creer lo que estaba pasando.

A pesar de esto, al juez central sí le avisaron de su error y terminó expulsando al jugador como correspondía, quien, además, estaba a pocos instantes de ser sustituido y terminó dejando a sus compañeros con un jugador menos, además de terminar perdiendo el encuentro en el tiempo extra, cosa que deja señalado a Murillo, pero aún más al árbitro, que según los propios comentarios de la transmisión, tuvo una noche bastante compleja.

Bucaramanga habría ejecutado la opción de compra por una de sus estrellas y se asegura bastantes goles

Bucaramanga se encuentra jugando una campaña histórica en el Fútbol Profesional Colombiano, donde clasificó como uno de los mejores elencos del segundo semestre en la Liga BetPlay, y además está peleando mano a mano el paso a la gran final. Después de lo que fue la obtención de su primer título de liga en el 2025, el elenco se ha mostrado mucho más decidido a competir e invertir para mantener la curva ascendente en su nivel deportivo.

Para esto, el flujo de jugadores se ha intensificado en la plantilla, siendo varios de ellos algunos de renombre para el medio colombiano y mismos que, en su mayoría, le han dado buenos resultados, actualmente, al mando de Leonel Álvarez, quien ya estaría definiendo la que será su plantilla para el 2026. Para esto, le ha pedido a las directivas invertir bastante en la conformación de un plantel competitivo a nivel nacional y con el que se puedan hacer cosas importantes.

Para esto, la directiva habría decidido poner manos a la obra y arrancar de adelante hacia atrás, pues ya se habría filtrado la información de que el elenco ‘Leopardo’ ejecutó la alta cláusula de compra que había en el contrato del préstamo de Luciano Pons desde la Universidad de Chile por 300.000 dólares, que, a sus 35 años, es una cifra alta, pero que con los tres años de contrato que le ofrecieron, podría ser sinónimo de gol y tranquilidad en esta posición por un muy buen tiempo.