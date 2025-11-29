Revelan qué es lo que falta para que Millonarios cierre a su flamante fichaje de cara al 2026

Millonarios se encuentra apenas cerrando un difícil año para la institución, los jugadores, los dos cuerpos técnicos que han estado durante el año en el banquillo y además, los hinchas, que se ha cansado de hacer protestas y reclamos en contra del manejo que se le está dando al equipo. Ante esto, desde la última eliminación de la institución en la fase regular de la Liga BetPlay, los directivos se han encargado en dirigir su mirada al 2026 desde ya.

Para esto, la contratación de un nuevo director deportivo extranjero, como el argentino Ariel Michaloutsos, ya deja un indicio de los errores que se han detectado y los planes de mejora a implementar, teniendo en cuenta que uno de los nombres más criticados ha sido el de Ricardo ‘El Gato’ Pérez, quien se desempeñaba en este rol antes y que, por ahora, seguiría formando parte de la junta directiva dentro del equipo bogotano.

Ahora, y tras la llegada de este nuevo ladrillo en la conformación del club, el elenco habrían decidido meter presión para acelerar la contratación del jugador Mateo García, quien sería una de las compras más grandes en la historia del club y que podría representar un avance grande en el medio campo del plantel de cara a lo que se viene en el 2026.

Según ha informado varios periodistas, entre ellos el argentino Mariano Olsen, ya habría un preacuerdo entre equipos y restarían solo detalles en el contrato del volante, que acarrean el sueldo, prestaciones, bonos y demás, para poder finiquitar su llegada a Bogotá de la mano del club del cual ha profesado ser hincha y que lo convertiría en el eje de la plantilla con algunas contrataciones más que podrían llegar en los próximos días.