Bucaramanga habría ejecutado la opción de compra por una de sus estrellas y se asegura bastantes goles

Bucaramanga se encuentra jugando una campaña histórica en el Fútbol Profesional Colombiano, donde clasificó como uno de los mejores elencos del segundo semestre en la Liga BetPlay, y además está peleando mano a mano el paso a la gran final. Después de lo que fue la obtención de su primer título de liga en el 2025, el elenco se ha mostrado mucho más decidido a competir e invertir para mantener la curva ascendente en su nivel deportivo.

Para esto, el flujo de jugadores se ha intensificado en la plantilla, siendo varios de ellos algunos de renombre para el medio colombiano y mismos que, en su mayoría, le han dado buenos resultados, actualmente, al mando de Leonel Álvarez, quien ya estaría definiendo la que será su plantilla para el 2026. Para esto, le ha pedido a las directivas invertir bastante en la conformación de un plantel competitivo a nivel nacional y con el que se puedan hacer cosas importantes.

Para esto, la directiva habría decidido poner manos a la obra y arrancar de adelante hacia atrás, pues ya se habría filtrado la información de que el elenco ‘Leopardo’ ejecutó la alta cláusula de compra que había en el contrato del préstamo de Luciano Pons desde la Universidad de Chile por 300.000 dólares, que, a sus 35 años, es una cifra alta, pero que con los tres años de contrato que le ofrecieron, podría ser sinónimo de gol y tranquilidad en esta posición por un muy buen tiempo.

A falta de que se resuelva el nuevo contrato del argentino, que además podría tener una mejora sustancial en sus condiciones, este ya es un gran avance en la construcción del equipo y da un parte de tranquilidad a los hinchas sobre el rumbo que se le quiere dar a la institución desde la junta directiva.