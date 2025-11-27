Periodista de El Chiringuito le ‘hizo el feo’ a España para apoyar a la Selección Colombia en el Mundial

Uno de los programas deportivos más famosos del mundo hispanohablante es El Chiringuito de Jugones, mismo que suele estar en vivo bastante tiempo, siempre y cuando haya eventos de fútbol importantes, y en especial si estos tienen que ver con Barcelona o Real Madrid. Allí, varios de los periodistas son profesamente parciales hacia uno de los dos bandos y a partir de esto se generan polémicas y momentos bastante graciosos.

Allí, uno de los que capitanean el barco del Barcelona dentro del programa es el español Jota Jordi, quien suele soltar frases bastante contundentes en contra del Real Madrid y que es uno de los más polémicos del plató cada que está allí, defendiendo sus ideales Culés a capa y espada. Este mismo hace apenas unos meses visitó Colombia, país del que ha manifestado estar enamorado y aún más después de haber venido y ver con sus propios ojos varias de las maravillas en nuestra nación.

De hecho, en una de las últimas transmisiones del programa anunció que volverá pronto a nuestro país, por lo que fue consultado sobre si en el Mundial también le hará fuerza a los cafeteros o a la España de Lamine Yamal, a lo cual él respondió que le irá directamente a nuestros jugadores, ya que es hincha de equipos y no de futbolistas, poniendo de ejemplo a algunos de sus colegas del Real Madrid que le harán fuerza a Portugal y Brasil por Vinícius y Cristiano Ronaldo.

El clip de este momento fue subido a redes y rápidamente se viralizó entre los colombianos teniendo en cuenta que el público de El Chiringuito en nuestro país es bastante amplio y que este comentario ilusiona a más de uno para poder ver las reacciones en vivo de ellos cuando nuestra ‘Tricolor’ juegue en la Copa del Mundo del 2026.