Millonarios anunció que le rescindió el contrato a uno de sus extranjeros: ¿Llega otro?

Millonarios acaba de cerra un año bastante caótico para dirigentes, hinchas y jugadores, quienes sumaron varios fracasos deportivos a sus filas a pesar de haber tenido la intención de mejorar la situación del equipo. La salida de David González en mitad de semestre, fue la muestra clave de que, en lo deportivo, iba en caída libre dependiendo de lo que pudiera hacer Hernán Torres con escasos días de trabajo y con un final que se preveía, terminaron eliminados de copa y liga.

Esto se llevó por delante el rendimiento de varios de los jugadores del plantel, donde algunos futbolistas ni siquiera contaron con muchos minutos, como es el caso de Bruno Savio, quien, de hecho, acaba de ser oficializada su desvinculación con Millonarios a partir de la fecha, la misma por mutuo acuerdo.

Desde hacía varios días, se rumoraba sobre el interés de los dirigentes en sacar los tres extranjeros en la plantilla para poder contratar jugadores que tengan más minutos y que liberen los cuatro cupos disponibles. Para esto, empezaron por el brasileño, que apenas jugó algunas partes de partidos pero sin mucha continuidad, y que, además, tuvo un buen tiempo lesionado, dejando en evidencia sus problemas físicos recurrentes.

Asimismo, se espera que en los próximos días se oficialicen más salidas de la institución, tal como declaró el nuevo director deportivo Ariel Michaloutsos, dejando solo a jugadores que vayan a ser utilizados y abriendo paso a muchos canteranos que vienen en camino y que tendrán un papel importante en el funcionamiento deportivo el club.