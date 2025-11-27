Cristian Arango está cerca de volver a cambiar de equipo: ¿Por fin llega a Nacional?

Uno de los jugadores colombianos con mayor recorrido por el fútbol de Norteamérica ha sido Cristian Arango, quien, desde su surgir en Envigado, se ha destacado bastante por su talento y calidad, que lo llevaron a hacer parte de uno de los mejores Millonarios de los últimos años, después de un fallido paso por el Benfica de Portugal, donde no se pudo consolidar y terminó por asentarse de la mejor forma posible en el FPC.

A pesar de que no logró salir campeón, se convirtió en una pieza fundamental dentro del esquema de Alberto Gamero, formando la dupla con Fernando Uribe y quedando a puertas de una liga en el 2021, donde fue el Deportes Tolima el que terminó coronándose en el estadio El Campín. A pesar de que tuvo la intención de seguir en el Embajador y volver a intentarlo, dejándolo saber en una historia de sus redes sociales, la oferta del fútbol de la MLS fue irrechazable, partiendo a Los Angeles FC, donde tuvo un rendimiento aceptable y país en el que se ha consolidado como uno de los más cotizados, pero inestables en cuanto al club.

Y es que en los últimos años, Arango ha pasado por el fútbol mexicano y por otros dos elencos de Estados Unidos, donde parece no estar del todo firme, pues ya apareció la opción de ir nuevamente a otro club.

Cristian Arango estaría a mínimos detalles de firmar con su nuevo club

Según informó el reconocido periodista mexicano, Cesar Luis Merlo, que es especialista en el mercado de fichajes latinoamericano, Cristian ‘Chicho’ Arango estaría cerca de ser nuevo jugador del Pumas de México, donde dirige Efraín Juárez y que podría cumplir uno de sus grandes deseos desde que estaba dirigiendo en Atlético Nacional.

Arango está tasado, según la web de Transfermarket, en un valor de 7.5 millones de dólares, por lo que esta no sería una negociación fácil, pero que podría influir bastante el deseo del jugador, quien no vería con malos ojos retornar al país manito, haciendo una escala antes del que es su prometido regreso a nuestro país de la mano del club al que ha dicho amar en reiteradas ocasiones, Atlético Nacional, y donde lo han buscado en cada mercado de pases, pero que su alto costo no ha permitido que siquiera se llegue a negociar.

¿Cuáles son los números de Cristian Arango durante el 2025?

Según la misma web de Transfermarket, el delantero colombiano ha cosechado un total de 14 goles en 31 partidos con San José Earthquakes contando dos competencias, siendo registros buenos teniendo en cuenta que no es un delantero centro goleador, pero debiendo en cuanto a asistencias, donde apenas ha completado 3.