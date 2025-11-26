Exjugador de la Premier League estaría haciendo los preparativos de su boda con reconocida actriz porno

Uno de los jugadores más costosos en la historia del Arsenal ha sido el marfileño Nicolás Pepé, futbolista que jugó en la Premier hace unos años, pero que nunca llegó a satisfacer las expectativas que había sobre él, teniendo en cuenta los casi 80 millones que desembolsó el equipo ‘Gunner’ por su contratación proveniente del Lille, donde halló su mejor versión teniendo en cuenta toda su carrera en el profesionalismo.

A pesar de seguir en la élite, la noticia que más ha dado de qué hablar en este año sobre él ha sido completamente extradeportiva, pues su supuesto reciente compromiso con la actriz porno Teanna Trump le ha dado la vuelta al mundo del fútbol y de la industria del entretenimiento para adultos, teniendo en cuenta que el jugador no hace muchos se divorció de su esposa, con quien llegó a tener dos hijos, y que hoy por hoy, después de haber pasado por Turquía y disfrutar de su fútbol en España, se daría una nueva oportunidad en el amor.

La polémica ha corrido por cuenta de una polémica frase que se le está atribuyendo al deportista, pues, al parecer, este habría dicho: "Se jubilará y se convertirá en una mujer de su propio hogar“, cosa que ha molestado a más de uno, y que ha entristecido a otros, en especial aquellos que siguen el contenido de esta modelo de OnlyFans que cuenta con más de un millón trescientos mil seguidores en su cuenta de Instagram con una trayectoria amplia en el cine para adultos.