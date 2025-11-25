Partidazos de la fecha 5 en la UEFA Champions League

Champions League - Fotos: Cuenta oficial de la UEFA Champions League tomadas el 25 de noviembre del 2025

La quinta jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League trae consigo una serie de duelos cruciales, donde varios equipos buscarán sellar su pase a los octavos de final o, al menos, asegurar un puesto en la siguiente fase eliminatoria. El martes 25 de noviembre será testigo de enfrentamientos cargados de historia y de partidos que medirán la ambición de los contendientes.

El partidazo de la fecha

El foco principal de la jornada estará en Stamford Bridge, con un clásico europeo: Chelsea vs. FC Barcelona. Ambos equipos llegan con un rendimiento similar en el torneo, empatados a 7 puntos en la clasificación, lo que subraya la importancia de este enfrentamiento para consolidar sus aspiraciones.

Chelsea, bajo su proyecto de fútbol de posesión, se enfrenta a la potencia ofensiva del Barça. A pesar de haber concedido bastantes goles recientemente en Europa, el equipo inglés ha demostrado solidez en la Premier League.

El FC Barcelona, por su parte, viene de una contundente victoria en liga, con un Robert Lewandowski en excelente forma. Los culés buscarán hacer valer su pegada, aunque Stamford Bridge siempre ha sido un campo complicado.

Batalla por la Supervivencia: Marsella vs. Newcastle United

En el Vélodrome, se vivirá una auténtica final para el Olympique de Marsella (3 puntos), que recibe al sólido Newcastle United (9 puntos). Este partido es un claro ejemplo de la lucha por la supervivencia en la Champions League.

El Newcastle de Eddie Howe llega con la moral alta y una notable solidez defensiva, habiendo marcado 10 goles y encajado solo 2 en 4 partidos. Una victoria para el equipo inglés aseguraría prácticamente su pase a la siguiente fase, y quizás el liderato, antes de la última jornada. Sin embargo, su rendimiento como visitante en Europa ha sido inconsistente.

El Marsella, dirigido por Roberto De Zerbi, necesita imperiosamente la victoria para no quedar descolgado. A pesar de una trayectoria irregular en el grupo (1 victoria, 3 derrotas), el conjunto francés buscará apoyarse en su agresivo fútbol de local mostrado en la Ligue 1 para sorprender al equipo inglés.

Otro de los duelos atractivos de la jornada

En el Etihad Stadium, el Manchester City recibe al Bayer Leverkusen. Los de Pep Guardiola son claros favoritos y buscarán asegurar el liderato de su grupo en un duelo inédito en la Champions League. El City es un bastión en casa en la máxima competición europea, manteniendo un dominio abrumador.

El Leverkusen, a pesar de su irregularidad, ha mostrado destellos de calidad en ataque. Aunque las probabilidades favorecen notablemente a los locales, el equipo alemán podría aprovechar la vulnerabilidad defensiva que ocasionalmente muestran los Citizens.

La jornada se completa con encuentros donde la necesidad de puntos es palpable:

Borussia Dortmund vs. Villarreal CF: El ataque desatado del Dortmund se encuentra con el resurgir del Villarreal. Los alemanes, con 7 puntos, necesitan sumar ante un Submarino Amarillo que, a pesar de su posición, busca revivir en el torneo y pelear por la clasificación.

SSC Napoli vs. Qarabağ FK: El Napoli buscará un golpe de autoridad en casa ante un Qarabağ que ha estado en plena forma en Europa. El club italiano es favorito, pero no tiene una consistencia grande, cosa que suele aprovechar del equipo de Azerbaiyán donde juega el colombiano Camilo Durán.

Bodo/Glimt vs. Juventus: La Juventus, con su experiencia, visita la fortaleza noruega del Bodo/Glimt. El equipo italiano tiene un plantel digno de estar en la competencia pero su irregularidad ha marcado el camino, en especial ante rivales de menor envergadura.

Ajax vs. Benfica y Galatasaray vs. Union Saint-Gilloise son los partidos que abren la jornada, con ambos duelos prometiendo emoción, ya que los equipos buscan desesperadamente puntos que les permitan soñar con seguir en Europa y dar la sorpresa en Play-Offs, además de soñar con los octavos de final dada la oportunidad.