Linda Caicedo renovó con el Real Madrid y se convierte en una de las jugadoras mejor pagas del mundo

Una de las jugadoras de fútbol más importantes en la historia de nuestro país es la joven delantera Linda Caicedo. Desde su surgir en América, donde jugó poco, pero le sirvió para darse a conocer y llegar al acérrimo rival, el Deportivo Cali, la calidad que se veía en ella era tal que varios de los mejores elencos del mundo pusieron sus ojos sobre la cafetera, quien terminó declinándose por el Real Madrid como su hogar desde hace unos años y que la ha convertido en un bastión para el equipo.

Ahora, durante este 24 de noviembre, se confirmó su renovación de contrato que la mantendrá vinculada al club hasta diciembre del 2031, siendo una de las opciones más atractivas para una jugadora de su edad, 20 años, y que juego tras juego se muestra como una de las mejores futbolistas del planeta, atrayendo la atención de otros elencos de Europa, pero quedando blindada por la casa blanca.

Además de esto, según reveló el periodista colombiano Pipe Sierra, la colombiana se convierte en una de las futbolistas mejor pagas del mundo, logro que se ha ganado con su esfuerzo y talento dentro de los terrenos de juego, además de convertirla desde ya en una de las deportistas femeninas más trascendentes en la historia de nuestro país, cosa que, por fortuna, podremos disfrutar por bastantes años más.

Se espera que la futbolista siga siendo importante y que el equipo haga una inversión mayor para poder tener protagonismo a nivel femenino y tratar de hacer frente a su máximo rival, el Barcelona, que es una potencia en esta rama.