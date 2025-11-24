Independiente Santa Fe informó que no podrán usar parte del Estadio El Campín en el juego ante Deportes Tolima por culpa de un evento

Uno de los mejores partidos que podrán verse en cuadrangulares por el grupo B será el duelo entre Independiente Santa fe y Deportes Tolima correspondiente a la fecha 3 de la fase semifinal. A pesar del inicio irregular de ambos, son los grandes favoritos a acceder a la final y prometer para ser los dos juegos con mejor asistencia de las respectivas hinchadas, aunque, desde ya, llegan malas noticias para el primero de estos dos partidos que se jugará en Bogotá.

Y es que a través de un comunicado oficial, el equipo ‘Cardenal’ comunicó que algunos sectores del estadio El Campín estarán inhabilitados para el juego ante el Tolima por un evento que se hará en este mismo recinto. A raíz de esto, las personas que asistan a las tribunas afectadas como abonados, que están ubicadas al sur del estadio, serán trasladadas a la zona norte para que puedan disfrutar del espectáculo deportivo sin problema.

“Informamos a nuestros abonados e hinchas que para la fecha 3 de los cuadrangulares finales ante el Deportes Tolima, las tribunas lateral sur, oriental general sur (sectores 7 al 12) y oriental preferencial sur (sectores 5 al 9) NO estarán habilitadas por un evento musical, los habituales asistentes a estas localidades serán ubicados en el sector norte. Agradecemos a nuestros hinchas su comprensión y los esperamos en El Campin”, fueron las palabras que usó el equipo para dar a conocer la situación.

Para este encuentro los dos elencos llegan con la obligación de ganar si quieren seguir firmes en la aspiración de llegar a la final. Sobre todo porque, si Bucaramanga gana, será el que se perfile para llegar a la gran final del FPC tras haberse quedado con el punto invisible del todos contra todos.