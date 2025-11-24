“¿Cuánto más te tenemos que esperar?“, periodista le hizo extraña pregunta a Edwin Cardona que lo llevó a hablar de sus logros

Uno de los partidos más atractivos de la jornada de cuadrangulares fue el clásico antioqueño entre el Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional, donde, a pesar de igualar a cero goles, se sacaron chispas en el Atanasio Girardot y demostraron que ambos son firmes candidatos a pasar de su grupo, a pesar de que, por el lado del ‘poderoso’, ya han perdido puntos clave que los obliga a ganar lo que resta de su zona.

Uno de los jugadores que más dio de qué hablar tras el encuentro fue Edwin Cardona, quien sobre el final del primer tiempo pisó a uno de sus rivales y para muchos mereció ser expulsado, dejando una de las grandes polémicas de esta edición del clásico. Por otro lado, ya finalizado el juego, el 10 asistió a la rueda de prensa donde tuvo un momento bastante inesperado con uno de los periodistas que le hizo una pregunta bastante extraña.

“¿Cuánto más te tenemos que esperar los hinchas verdes para ver al Edwin Cardona en toda la dimensión que él todavía tiene para darle al fútbol?“, fue la pregunta que le hizo uno de los comunicadores que asistió a este espacio, causando cierta extrañez en el jugador y recibiendo la siguiente respuesta:

“¿Pero esperarme en qué?, uno trata de hacer las cosas que uno quiere hacer para el equipo, un pase gol, un gol, a veces te leen. Hoy me tocó meter un pique de 70 metros para ayudar a Candido, mi compañero estaba en el área. A veces solo notamos que cardona debe meter un pase, pero también hay que crear el espacio para que Matheus entre... Tener más de 200 partidos en nacional es algo importante, en mi carrera tengo más de 600 o 700, entonces si la carera va a eso, no es solo hacer goles o pasegoles. Si hay que defender, hay que defender, porque a veces me criticaban, que porque Cardona no corre o no marca... Desde donde me toque, lo haré siempre“, fueron las palabras del futbolista de Atlético nacional.