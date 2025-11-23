Cristiano Ronaldo se inventó espectacular golazo de chilena y se acerca a los 1000 goles

Cristiano Ronaldo volvió a demostrar por qué sigue siendo una máquina de hacer historia. El astro portugués se reportó este domingo con un golazo de chilena en el último minuto y llegó a 954 goles oficiales en su carrera, una cifra que lo acerca cada vez más a un récord que parecía imposible: los 1.000 goles como profesional.

El tanto llegó cuando el Al-Nassr ya ganaba con comodidad 3-1 ante el Al-Khaleej por la jornada 9 de la Liga Saudí. Sin embargo, Cristiano no renuncia a ninguna opción y en una jugada que parecía intrascendente, el balón quedó flotando en el aire y el luso, con esa capacidad acrobática que lo ha acompañado por casi dos décadas, se elevó y conectó una chilena espectacular que dejó sin reacción al arquero rival. Golazo y desató la euforia total en el estadio.

El portugués venía de días movidos tras su expulsión con la Selección de Portugal en las Eliminatorias de la UEFA, pero lejos de afectarlo, respondió con una actuación sólida y un cierre de partido de lujo.

Además, su reciente visita a Donald Trump en la Casa Blanca también lo había tenido en el foco mediático. Aun así, CR7 vuelve a dejar claro que su mejor respuesta siempre es dentro de la cancha.

El triunfo 4-1 del Al-Nassr refuerza su liderato en la liga, llegando a 27 puntos con nueve victorias en nueve partidos, campaña perfecta al mando de Jorge Jesús. Joao Félix y Wesley marcaron los dos primeros goles, mientras que Sadio Mané puso el 3-1 antes de la joya final de chilena de Cristiano Ronaldo.